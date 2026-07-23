Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Fakir
Sigfrido Ranucci

Ilaria Salis, licenziati e umiliati: "Inadeguati alle mie funzioni"

giovedì 23 luglio 2026
Ilaria Salis, licenziati e umiliati: "Inadeguati alle mie funzioni"

2' di lettura

Oltre il danno, la beffa. Dopo aver licenziato due collaboratori "senza giusta causa" - e per questo dovrà risarcirli, entrambi, per 300mila euro -, Ilaria Salis si spinge ancora più in là e dichiara che i due "erano inadeguati alle funzioni". Non solo. L'eurodeputata di Avs assicura che fino alla sentenza non sapeva nulla del procedimento. E per questo, giura, "non ho avuto la possibilità di difendermi nel giudizio di primo grado (svoltosi in mia assenza e a mia insaputa)". 

Ma la frittata ormai è fatta. La paladina dei diritti dei lavoratori ha perso definitivamente la faccia. Da Fratelli d'Italia dicono: "C'è una differenza sostanziale tra chi usa i diritti come slogan e chi li rispetta nei fatti. Fa impressione vedere una parlamentare europea che ha costruito gran parte della propria immagine pubblica sulla difesa dei lavoratori e dei diritti sociali dover rispondere davanti a un giudice proprio per il modo in cui sono stati interrotti i rapporti con due collaboratori. Chi pretende quotidianamente di impartire lezioni di legalità, di diritti e di giustizia sociale dovrebbe essere il primo a dimostrare, con i propri comportamenti, il rispetto delle regole e delle persone che lavorano al suo fianco. La credibilità non si misura con gli slogan, ma con la coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa". Ineccepibile.

Ilaria Salis, "collaboratori licenziati senza giusta causa": condannata a risarcire 300mila euro

Clamoroso. Paradossale: Ilaria Salis, la "paladina" dei diritti, Sua Signora delle occupazioni nel nome della ...

"Spiace" è invece il commento ironico di Matteo Salvini sulla vicenda. Ironica anche la reazione della Lega che sui propri canali social scrive: "Maledetta giustizia ungher... ah no". Il riferimento è naturalmente alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto Salis in Ungheria, sulle quali la sinistra ha più volte denunciato violazioni dello Stato di diritto e delle garanzie processuali. 

Interessante anche la reazione di Nicola Fratoianni: "Per Alleanza verdi e sinistra il rispetto delle sentenze della magistratura, e a maggior ragione dei diritti dei lavoratori, è incrollabile. Ilaria Salis ha dichiarato che in appello è sicura di poter dimostrare le sue ragioni. Vedremo come andrà l'appello, ma non c'è dubbio che per noi questo resta un punto fermo". Che anche Avs abbia deciso di scaricarla?

Ilaria Salis, che figura di m...

Non ci sono altre parole per definire quello che è successo, quindi non le cerchiamo e andiamo giù piatti:...
tag
ilaria salis

Fango Ilaria Salis fuori controllo, diluvio di video contro i collaboratori licenziati

Il caso dei collaboratori licenziati Ilaria Salis, "a chi mi diffama rispondo così": le prime parole dopo la condanna

L'antagonista come i padroni Ilaria Salis condannata, bordata di Fratoianni: "Per noi questo è un punto fermo"

ti potrebbero interessare

Matteo Lepore, la rabbia della polizia: "Bisogna stare molto attenti"

Matteo Lepore, la rabbia della polizia: "Bisogna stare molto attenti"

Redazione
Scontri a Bologna, Bersani: "Noi di sinistra dobbiamo metterci a fare i poliziotti?"

Scontri a Bologna, Bersani: "Noi di sinistra dobbiamo metterci a fare i poliziotti?"

Redazione
Stretta anti-maranza, parla Meloni: "Chi sbaglia paga, anche se minorenne"

Stretta anti-maranza, parla Meloni: "Chi sbaglia paga, anche se minorenne"

Redazione
Ilaria Salis fuori controllo, diluvio di video contro i collaboratori licenziati

Ilaria Salis fuori controllo, diluvio di video contro i collaboratori licenziati

Redazione