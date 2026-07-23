Jannik Sinner, quanto costa incontrarlo su una nave da crociera

Vuoi incontrare Jannik Sinner? Non serve assistere a una sua partita in giro per il mondo. Basta trascorrere qualche giorno a bordo della nave da crociera Explora III. Il numero uno, con il suo staff, sarà presente il 24 e il 25 luglio su una nave MSC. L'occasione è un gala a sostegno della fondazione del tennista. Per conoscerlo, darà sufficiente pagare 750 euro, che saranno donati in beneficenza. In questa costosa crociera extra lusso si potrà anche acquistare una sessione di allenamento con il team di Sinner.

Jannik è riuscito a trovare il tempo per partecipare all'iniziativa, proprio tra la fine di Wimbledon e l'inizio dell'Open del Canada. La crociera partirà dal porto di Genova, ma Sinner sarà a bordo solo per due giorni. Perciò serviranno 6800 euro a persona per partecipare al viaggio, più i soldi necessari per "prenotare" l'altoatesino. Ovviamente non tutti coloro che saranno a bordo della nave MSC potranno partecipare. Sarà un aperitivo a numero limitato, gli ospiti più lesti avranno la possibilità di vivere un ‘dialogo informale' con il giocatore. Il campione, poi, si trasferirà a Monte Carlo, dove effettuerà qualche giorno di allenamento in vista del prossimo torneo. Il Canadian Open, infatti, inizierà il 2 agosto, ma Jannik prima del 4 o 5 agosto non sarà della partita.