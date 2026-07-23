Silvia Salis e le tasse, rapina-Tari: +5,7%, cosa significa la sinistra al comando

«A nessuno piace aumentare le tasse», ha detto il sindaco di Genova Silvia Salis. Certo è che alla sinistra viene proprio naturale. E anche l’idola dei progressisti nostrani non è voluta essere da meno: dopo che nella conferenza stampa per il suo primo anno di governo, la giunta genovese aveva annunciato in pompa magna di essere «ben ottimisti che non ci sarà un aumento della Tari», è arrivata la stangata. L’incremento medio della tariffa sarà del 5,7% a fronte di una crescita dei costi del 6,7% per Amiu, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo ligure.

Tra le ipotesi al vaglio dell’amministrazione c’era quella di destinare parte del ricavato dalla tassa di soggiorno per sterilizzare l’aumento della Tari. Tant’è che a fine giugno la giunta aveva approvato il passaggio da 3 a 5 euro a notte della tassa per gli appartamenti ammobiliati a uso turistico e da 3 a 4 euro per le strutture come B&B, affittacamere e case vacanze. Il Comune ha quindi destinato 1,3 milioni di euro derivanti dalla tassa (oltre a 1 milione di ulteriori risorse comunali) per coprire i costi della raccolta rifiuti. Cifra però insufficiente. Qualcuno deve aver fatto male i conti...