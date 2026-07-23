Aryna Sabalenka, un siluro contro Alcaraz: "Naturalmente Sinner"

Chi tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Ad Aryna Sabalenka è stato posto questo quesito. Ma lei non si è tirata indietro: "Proprio questa domanda dovevi farmi? Naturalmente preferisco Jannik, perché abbiamo stili di gioco simili. Penso che entrambi abbiamo un buon dritto, un buon rovescio e un buon servizio. Abbiamo anche uno stile di tennis aggressivo, diciamo così".

"Però mi piace molto il modo in cui si muove Alcaraz - ha proseguito in un'intervista rilasciata a First&Red -, il modo in cui legge il campo e il modo in colpisce ogni palla. È evidente che Carlos si diverta davvero a giocare. Non c’è una sola palla che non provi a raggiungere. Alcaraz ci proverà sempre fino alla fine. E questo, ovviamente, è davvero bello da vedere. Inoltre, è fantastico il fatto che sia aperto alle novità. Anche se era già al vertice del ranking, ha comunque cambiato il servizio e modificato alcuni aspetti del suo gioco".