Mondiali 2026, la farsa di Gianni Infantino: cosa succede durante l'hydration break

Non si chiama più "cooling break", bensì "hydration break". Ma la sostanza non cambia. La pausa è pensata per dare respiro ai calciatori nel corso delle partite dei Mondiali. I giocatori si fermano per idratarsi. E l'arbitro poi recupera il tempo perduto alla fine del tempo regolamentare. Si tratta, però, di una vera e propria farsa. Il motivo? Il break viene utilizzato a tutti gli effetti per mandare in onda spot pubblicitari in momenti di massimo ascolto, come nel Super Bowl. Basti pensare al match tra Germania e Curacao, giocato in uno stadio fornito di un tetto che si può chiudere. L'aria condizionata è stata sparata a palla ha climatizzato l'ambiente a 23°. Una gradevole frescura che è stata interrotta con la pausa… per ‘rinfrescarsi'.

Le temperature all'esterno del NGR Stadium di Houston erano superiori ai 30 gradi, ma è stata la pioggia intensa a imporre la chiusura del tetto retrattile dell'impianto dove giocano abitualmente gli Houston Texans nella NFL. Così si è attivata automaticamente l'accensione dell'aria condizionata per climatizzare lo stadio, con temperatura abbassata a 23°. L'arbitro, però, ha deciso di interrompere comunque il match.