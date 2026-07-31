Nasce l'Italia di Roberto Mancini: le indiscrezioni sui convocati

Fatti il ct e il dt (e quasi pure il team manager che sarà Oriali e il “terzo uomo” che dovrebbe essere Zola), ora bisogna fare la Nazionale. O meglio, bisogna rifare la Nazionale a immagine e somiglianza di Roberto Mancini che adotterà una gestione delle risorse identica al 2018-2023. Quindi cercherà di creare subito una spina dorsale di leader che parta da Donnarumma e Barella per abbinarla al lancio di qualche giovane che ancora non è titolare nei club, sul modello-Zaniolo (riuscito) e Pafundi (non riuscito). Quindi bisogna aspettarsi, a ogni giro di convocazioni, almeno uno slot dedicato al “laboratorio manciniano”.

L’impianto di gioco conta, il ct ha chiarito anche questo aspetto in conferenza e non è certo cosa da poco: in Nazionale è difficile costruire sistemi fluidi, Spalletti ad esempio vi si era schiantato. E non è il caso di auto-smentire le proprie convinzioni, come ha fatto Gattuso che giurava di non voler giocare a tre in difesa ma poi si è presentato con il 3-5-2 ai playoff. La Spagna, esempio da seguire, non deroga dal 4-3-3 che evolve in un 4-2-3-1 con lo spostarsi di Olmo sulla trequarti, e così sarà la nuova Italia. Mancini ha detto che «i centravanti ci sono, e pure le ali», lasciando intendere che nella sua testa c’è il ritorno al tridente offensivo: addio, quindi, al doppio centravanti e al 3-5-2, mentre il 4-4-2 lo vedremo solo in caso di emergenza nei finali di partita. Ne consegue che il grande rebus tattico da risolvere sono i terzini: Dimarco e Palestra, abituati a giocare da quinti, andranno convinti a qualche sforzo difensivo in più, come Spinazzola durante l’Europeo 2021. Le alternative non mancano: Calafiori che gioca lì nell’Arsenal, Bartesaghi è più un terzino che non un quinto, Ahanor e Bernasconi che si divideranno il ruolo nell’Atalanta di Sarri. A destra è pronto Kayode.