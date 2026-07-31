Grillo, la profezia di Mastella: "Sinistra destinata a perdere"

Intervistato dal Messaggero, l’ex-ministro della Giustizia e attuale sindaco di Benevento, Clemente Mastella, lancia strali ombrosi sulla sinistra in vista delle prossime elezioni, soprattutto per via delle schermaglie continue tra Pd e M5s: “Il centrosinistra sì è illuso che i guastatori fossero soltanto a destra e di fatto da mesi sta tifando Vannacci. Io invece ho sempre detto che sarebbero venuti fuori anche a sinistra i guastatori. E bisogna aspettare il giudizio del tribunale a proposito del marchio M5s. Se il simbolo verrà riconsegnato a Grillo, Beppe ritorna, fa un suo partito del 4 per cento con Di Battista e con la Appendino e questo partito toglie voti all'alleanza tra Schlein e Conte, inguaiandola".

Mastella, poi, continua nella sua analisi non troppo ottimistica sulla coalizione d’opposizione: “In quel campo politico elettorale, vedo diverse difficoltà. La sinistra è destinata a perdere, se appare con la foto sbiadita di Napoli; se insiste con i veti verso il centro di Renzi e verso il centro di altri, compreso il mio. Le dico solo che a Benevento il Pd locale ha votato apertamente con la destra contro di me; se elabora un programma contraddittorio a cominciare dalla politica estera. Nella quale consiglio loro di seguire la via lattea del presidente Mattarella, così come devono smettere, sulla sicurezza, di fare l'occhiolino ai ragazzotti borghesucci che assaltano la polizia”.