Ceuta, Meloni sospende Schengen e la sinistra insorge: una battaglia dopo l'invasione

L'Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna. Per un mese non ci sarà più il regime di libera circolazione ma la polizia di frontiera in porti e aeroporti effettuerà verifiche, "mirate e selettive" le definiscono al Viminale, sui cittadini extraeuropei provenienti dal Paese iberico. È la reazione di Giorgia Meloni e del suo governo alle immagini dell'assalto di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Serve, spiega la premier, "per tutelare la sicurezza nazionale e prevenire possibili ripercussioni per la nostra nazione". Il primo risultato è una crisi diplomatica con Madrid, da dove il primo ministro Pedro Sanchez nota che "solidarietà ed empatia sono opzionali, il rispetto per i Trattati Ue no", ricordando i dati Frontex secondo cui tra il 2021 e il 2026 l'Italia è stata la prima porta di ingresso per irregolari, 478.600.

Anche Bruxelles reagisce in modo freddo, rimarcando che la situazione a Ceuta è "inaccettabile" ma "non risultano flussi" dall'enclave che, così come Melilla, è "una frontiera esterna, e ci sono i controlli necessari del caso". In Italia le opposizioni criticano duramente la mossa del governo. Le valutazioni avviate a Palazzo Chigi di fronte all'esplosione della crisi a Ceuta vengono approfondite in una riunione del Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere. Meloni ha contatti internazionali con diversi leader, a partire dalla danese Mette Frederiksen, anche lei a favore della sospensione della Spagna da Schengen. Ben diverso l'approccio di Emmanuel Macron, che a Sanchez esprime "solidarietà".