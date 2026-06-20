Fernando Gago, malore in diretta durante la conferenza stampa

Attimi di paura in conferenza stampa post-partita. Fernando Gago, attuale allenatore dell'Universidad de Chile ed ex centrocampista di Roma e Real Madrid, è stato colpito da un principio di infarto in diretta. Le telecamere hanno colto la smorfia di dolore nel volto del 40enne mentre si alzava. Si è trattato del primo sintomo di un episodio cardiovascolare che ha determinato poi il suo ricovero d'urgenza in una clinica di Santiago.
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"Informiamo che il nostro direttore tecnico, Fernando Gago, si sta sottoponendo a una serie di studi cardiovascolari e non sarà presente all'allenamento di oggi", recita un comunicato del club cileno in cui si precisa comunque che "Gago è in buone condizioni ed è accompagnato dal nostro staff medico".
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Stando alle ricostruzioni di TNT Sports, Gago avrebbe iniziato ad avvertire un malessere già durante il ritiro della squadra. In un primo momento i sintomi non sembravano destare particolare allarme, tanto che l’allenatore ha proseguito regolarmente i propri impegni. Con il passare del tempo, però, la situazione sarebbe peggiorata.
Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.— Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026
Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj