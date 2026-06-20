Fernando Gago, malore in diretta durante la conferenza stampa

Attimi di paura in conferenza stampa post-partita. Fernando Gago, attuale allenatore dell'Universidad de Chile ed ex centrocampista di Roma e Real Madrid, è stato colpito da un principio di infarto in diretta. Le telecamere hanno colto la smorfia di dolore nel volto del 40enne mentre si alzava. Si è trattato del primo sintomo di un episodio cardiovascolare che ha determinato poi il suo ricovero d'urgenza in una clinica di Santiago.

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"Informiamo che il nostro direttore tecnico, Fernando Gago, si sta sottoponendo a una serie di studi cardiovascolari e non sarà presente all'allenamento di oggi", recita un comunicato del club cileno in cui si precisa comunque che "Gago è in buone condizioni ed è accompagnato dal nostro staff medico".

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