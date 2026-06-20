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Fernando Gago, malore in diretta durante la conferenza stampa

sabato 20 giugno 2026
Fernando Gago, malore in diretta durante la conferenza stampa

1' di lettura

Attimi di paura in conferenza stampa post-partita. Fernando Gago, attuale allenatore dell'Universidad de Chile ed ex centrocampista di Roma e Real Madrid, è stato colpito da un principio di infarto in diretta. Le telecamere hanno colto la smorfia di dolore nel volto del 40enne mentre si alzava. Si è trattato del primo sintomo di un episodio cardiovascolare che ha determinato poi il suo ricovero d'urgenza in una clinica di Santiago.

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"Informiamo che il nostro direttore tecnico, Fernando Gago, si sta sottoponendo a una serie di studi cardiovascolari e non sarà presente all'allenamento di oggi", recita un comunicato del club cileno in cui si precisa comunque che "Gago è in buone condizioni ed è accompagnato dal nostro staff medico". 

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Stando alle ricostruzioni di TNT Sports, Gago avrebbe iniziato ad avvertire un malessere già durante il ritiro della squadra. In un primo momento i sintomi non sembravano destare particolare allarme, tanto che l’allenatore ha proseguito regolarmente i propri impegni. Con il passare del tempo, però, la situazione sarebbe peggiorata. 

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