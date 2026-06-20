Ronaldinho firma col Ravenna: clamoroso in Serie C (a 46 anni)

Clamoroso, ma tutto vero: alla veneranda età di 46 anni Ronaldinho firma un nuovo contratto. E lo fa in Italia, con il Ravenna. Il brasiliano riparte dalla Serie C. La notizia arriva dagli Stati Uniti, mentre l'attenzione del mondo del calcio è concentrata sul Mondiale per Club. Il club romagnolo del presidente Ignazio Cipriani è pronto a mettere a segno un'operazione destinata a far discutere: l'ex fuoriclasse di Barcellona e Milan vestirà infatti la maglia giallorossa nella prossima stagione. L'annuncio ufficiale è previsto per il 23 giugno a Miami, nel corso di un evento organizzato appositamente per celebrare l'accordo.

"Nuovi colori, stesso sorriso - dice il giocatore brasiliano -. Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna". Ma, fermi tutti, Ronaldinho non scenderà in campo. Lo spiega Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna, che spegnendo gli entusiasmi ha dichiarato: "Una questione di marketing, non scenderà in campo con noi".

In ogni caso per il Ravenna si tratta di un colpo dal fortissimo impatto mediatico, ma anche di un'operazione che alimenta le ambizioni della società dopo la promozione soltanto sfiorata nell'ultimo campionato. Nonostante i 46 anni compiuti a marzo, Ronaldinho è atteso in ritiro insieme al resto della squadra e sarà regolarmente a disposizione dello staff tecnico fin dall'inizio della preparazione estiva. E chissà, magari un giorno potrà anche calcare il terreno di gioco.