Milan, segni di risveglio? Rumors: il bomber a un passo dalla firma

In un Milan allo sbando e tutt'ora senza direttore sportivo né tecnico, qualcosa si muove, comunque, sul mercato. Ruben Amorim, neo-mister, ha delle ideee per rinforzare la rosa e, in particolare, ora mira ad una punta, Gonçalo Ramos.
Le strategie rossonere per la prossima stagione iniziano a prendere forma nonostante il vuoto totale in dirigenza. Tra valutazioni sui riscatti, giovani talenti da gestire e possibili partenze eccellenti, a Casa Milan si lavora anche sul fronte delle uscite. In questo contesto, si inserisce l'interesse dell'Orlando City per Santiago Gimenez.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club della Major League Soccer avrebbe effettuato un primo sondaggio per l'attaccante messicano, attualmente impegnato ai Mondiali 2026. Al momento non si parla ancora di una vera trattativa, ma il gradimento della società statunitense rappresenta un elemento da monitorare. Nonostante il recente cambio in panchina, il futuro di Gimenez sembra infatti lontano da Milano.
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L'eventuale cessione del centravanti potrebbe aprire ulteriormente la strada all'arrivo di un nuovo numero 9. Tra i profili maggiormente apprezzati figura proprio Gonçalo Ramos, nome che il Milan segue da tempo. L'interesse per il portoghese non è infatti una novità: già nella scorsa estate i rossoneri avevano valutato il suo acquisto prima di orientarsi su Nkunku.
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Ora lo scenario potrebbe essere differente. Ramos, 25 anni, avrebbe maturato la volontà di lasciare il Paris Saint-Germain per trovare maggiore continuità e un ruolo più centrale nel progetto tecnico. Il club francese valuta il cartellino attorno ai 40 milioni di euro, mentre il giocatore punta a percepire un ingaggio di circa 5 milioni a stagione.
Una cifra importante, ma che potrebbe diventare sostenibile qualora il Milan riuscisse a monetizzare alcune cessioni di peso. Le eventuali partenze di Rafael Leao e dello stesso Gimenez fornirebbero infatti risorse economiche decisive per tentare l'affondo sul centravanti portoghese.