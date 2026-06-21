Milan, segni di risveglio? Rumors: il bomber a un passo dalla firma

In un Milan allo sbando e tutt'ora senza direttore sportivo né tecnico, qualcosa si muove, comunque, sul mercato. Ruben Amorim, neo-mister, ha delle ideee per rinforzare la rosa e, in particolare, ora mira ad una punta, Gonçalo Ramos.

Le strategie rossonere per la prossima stagione iniziano a prendere forma nonostante il vuoto totale in dirigenza. Tra valutazioni sui riscatti, giovani talenti da gestire e possibili partenze eccellenti, a Casa Milan si lavora anche sul fronte delle uscite. In questo contesto, si inserisce l'interesse dell'Orlando City per Santiago Gimenez.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club della Major League Soccer avrebbe effettuato un primo sondaggio per l'attaccante messicano, attualmente impegnato ai Mondiali 2026. Al momento non si parla ancora di una vera trattativa, ma il gradimento della società statunitense rappresenta un elemento da monitorare. Nonostante il recente cambio in panchina, il futuro di Gimenez sembra infatti lontano da Milano.