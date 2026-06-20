Milan nel caos, il tentativo disperato di Amorim con Maignan e Rabiot

In un Milan sempre più allo sbando, tra le poche certezze c'è l'allenatore. O meglio, è uno dei pochi nomi presenti nell'organigramma dopo l'azzeramento operato da Gerry Cardinale, azzeramento di una dirigenza che tuttora latita. Il mister è Ruben Amorim, il quale consapevole della difficoltà della situazione, secondo quanto trapela, si è speso in un tentativo "disperato" per trattenere Mike Maignan e Adrian Rabiot, due pezzi pregiati di una rosa che, considerato il caos, pensa a un fuggi-fuggi generale.

Il tecnico portoghese è arrivato da pochi giorni, ma si è già messo al lavoro per blindare i giocatori considerati fondamentali nel progetto rossonero. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Amorim avrebbe contattato direttamente Maignan e Rabiot, impegnati con la nazionale francese al Mondiale nordamericano, per illustrare loro programmi e prospettive della nuova gestione.