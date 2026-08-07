Juventus colombiana, tutto su Lucumi: le indiscrezioni

La Juventus guarda sempre più alla Colombia per rinforzare la difesa. Dopo aver riportato in gruppo Juan Cabal, i bianconeri sono tornati con decisione su Jhon Lucumí, come riporta La Gazzetta dello Sport, individuato come il profilo ideale per completare il reparto a disposizione di Luciano Spalletti. Il centrale del Bologna è il primo nome sulla lista della dirigenza. Mancino, abile nell'impostazione e ormai perfettamente inserito nel campionato italiano, Lucumí piace perché può dare qualità alla prima costruzione senza rinunciare alla solidità difensiva. Un identikit che la Juventus considera prioritario dopo le buone indicazioni arrivate dal precampionato.

I contatti con il Bologna sono ripresi negli ultimi giorni. L'idea è quella di presentare una nuova proposta economica inserendo anche una contropartita tecnica, proprio Cabal, che piace agli emiliani. Il contratto di Lucumí, in scadenza nel 2027, rappresenta un elemento che potrebbe favorire la trattativa, anche perché il Bologna vuole evitare il rischio di arrivare troppo vicino alla scadenza senza certezze sul rinnovo.