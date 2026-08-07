Juventus colombiana, tutto su Lucumi: le indiscrezioni

La Juventus guarda sempre più alla Colombia per rinforzare la difesa. Dopo aver riportato in gruppo Juan Cabal, i bianconeri sono tornati con decisione su Jhon Lucumí, come riporta La Gazzetta dello Sport, individuato come il profilo ideale per completare il reparto a disposizione di Luciano Spalletti. Il centrale del Bologna è il primo nome sulla lista della dirigenza. Mancino, abile nell'impostazione e ormai perfettamente inserito nel campionato italiano, Lucumí piace perché può dare qualità alla prima costruzione senza rinunciare alla solidità difensiva. Un identikit che la Juventus considera prioritario dopo le buone indicazioni arrivate dal precampionato.
I contatti con il Bologna sono ripresi negli ultimi giorni. L'idea è quella di presentare una nuova proposta economica inserendo anche una contropartita tecnica, proprio Cabal, che piace agli emiliani. Il contratto di Lucumí, in scadenza nel 2027, rappresenta un elemento che potrebbe favorire la trattativa, anche perché il Bologna vuole evitare il rischio di arrivare troppo vicino alla scadenza senza certezze sul rinnovo.
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La pista resta calda, ma alla Continassa non intendono farsi trovare impreparati. Per questo continuano i sondaggi anche su alternative di livello. Tra i profili monitorati c'è Jean-Clair Todibo, già vicino alla Juventus in passato e ora possibile partente dopo la retrocessione del West Ham. Piace anche David Alaba, svincolato dopo l'esperienza al Real Madrid: il difensore austriaco garantirebbe esperienza, duttilità e una qualità tecnica rara per il ruolo, anche se le condizioni fisiche degli ultimi anni impongono valutazioni approfondite. Parallelamente resta aperto anche il capitolo portiere. La Juventus segue gli sviluppi della trattativa tra Paris Saint-Germain e Parma per Zion Suzuki, senza però perdere di vista Noah Atubolu e soprattutto Guglielmo Vicario. L'estremo difensore del Tottenham continua a essere la soluzione preferita, ma soltanto se gli Spurs apriranno alla formula del prestito con diritto di riscatto.