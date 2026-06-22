Mondiali 2026, la fuga d'amore di Mbappè: il ritiro della Francia esplode

È difficile che un'intera giornata passi senza che la stampa francese parli di Kylian Mbappé, soprattutto ora che l'attaccante del Real Madrid è impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali negli Stati Uniti. La notizia del giorno riguarda una "fuga d'amore" dell'ex Psg, risalente a prima della partenza della squadra per la Coppa del Mondo. L'episodio avrebbe causato "gelosie tra i calciatori transalpini". Stando a quanto riportato da le10sport, dopo l'amichevole contro l'Irlanda del Nord, il capitano della Francia, sfruttando un permesso speciale, avrebbe fatto una breve visita a Madrid per incontrare Ester Exposito, 26enne attrice e modella spagnola.

Parlando con la rivista Public, una fonte ha commentato l'accaduto: "Si è trattato di un permesso eccezionale di poche ore, un evento senza precedenti visto che la nazionale sarebbe partita per gli Stati Uniti il ​​giorno successivo. Ha attraversato i Pirenei ed è tornato all'aeroporto di Le Bourget il giorno dopo per ricongiungersi alla squadra".

Un'altra fonte ha suggerito che la trasferta di Mbappé potrebbe avere avuto ripercussioni sugli altri giocatori francesi: "Suscita gelosia. Soprattutto perché la pressione lì è immensa. La coesione di squadra è fondamentale per il successo ai Mondiali. La minima scintilla può farti tornare a casa tra i fischi del pubblico".

Da quando è diventata di dominio pubblico, la relazione tra l'attaccante del Real Madrid ed Ester Exposito ha generato diverse polemiche e le voci sul loro attuale rapporto non sembrano placarsi. Inizialmente, l'attrice spagnola aveva dichiarato di non conoscere Mbappé, poi aveva chiarito la situazione: "È vero che non conoscevo Kylian Mbappé prima di incontrarlo? No, no. Certo che sapevo chi fosse. Sono cose che la gente si inventa e che vengono condivise sui social media. Ma non è vero".