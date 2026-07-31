Ceuta, la Finlandia con Meloni: "Giusto sospendere Schengen", l'Europa trema

Dalla parte dell'esecutivo italiano anche l'Afd in Germania. "Le autorità spagnole hanno registrato finora 50.000 attraversamenti illegali del confine a Ceuta, con la Germania come probabile destinazione della maggior parte di questi migranti. L'afflusso di persone al confine continua senza sosta anche oggi, mentre Ceuta è stata devastata durante la notte. La Germania deve prepararsi: i confini devono essere messi in sicurezza e i respingimenti applicati con rigore. Se necessario, si deve anche sospendere l'area Schengen ", ha scritto il partito su X.

Piace alla Finlandia la proposta italiana di chiudere l'area Schengen alla Spagna , dopo che migliaia di migranti sono entrati illegalmente nell'enclave spagnola di Ceuta dal Marocco negli ultimi giorni. "La Spagna ha completamente fallito nel proteggere il confine esterno dell'area Schengen dalle incursioni. Questa situazione non può andare avanti - ha scritto su X la ministra dell'Interno finlandese Mari Rantanen -. I Paesi che non adempiono al loro obbligo di proteggere il confine esterno non possono essere membri di Schengen". Infine, ha invitato tutte le nazioni europee a sostenere la proposta ventilata dal governo Meloni.

In Francia, invece, il ministro dell'Interno Laurent Nunez ha annunciato un rafforzamento dei controlli alla frontiera con la Spagna: "Vista la situazione osservata nell'enclave di Ceuta, ieri sera ho ordinato di rafforzare immediatamente i controlli al confine spagnolo. Inoltre, sto attivando la Forza di frontiere di intervento rapido di Frontiera per controlli approfonditi", ha scritto su X. In un'intervista rilasciata a Rtl, poi, ha detto di aver "parlato ieri con il mio omologo spagnolo" e di avere in programma oggi nuovi contatti. Interpellato sulla posizione del governo italiano, che si è detto pronto a sospendere l'area Schengen con la Spagna, Nunez ha risposto: "Naturalmente verranno presi provvedimenti se ci saranno movimenti verso il territorio spagnolo e, in ogni caso, i controlli alle frontiere saranno rafforzati".

Intanto il gruppo dei Patrioti per l'Europa ha chiesto un dibattito urgente al Parlamento europeo, esprimendo "profonda preoccupazione per l'invasione di migranti illegali". "Data la gravità della crisi - si legge in una nota - chiederà formalmente alla presidente Metsola di convocare una sessione plenaria straordinaria sulla questione. La crisi è la diretta conseguenza delle politiche migratorie irresponsabili di Pedro Sánchez: regolarizzazioni di massa, rifiuto pubblico di applicare il Regolamento sui rimpatri e incapacità dell'Unione europea di riconoscere che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è controllare efficacemente le frontiere esterne e impedire alle persone di entrare illegalmente nei nostri Paesi".