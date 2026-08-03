Libero logo
Ceuta
Scandalo Conte-Covid
Sigfrido Ranucci

Gregorio Paltrinieri contro Macron: "Nuotare nella Senna? Acqua putrida, si finisce in ospedale"

di Roberto Tortoralunedì 3 agosto 2026
Gregorio Paltrinieri contro Macron: "Nuotare nella Senna? Acqua putrida, si finisce in ospedale"

2' di lettura

Due anni dopo i giochi olimpici di Parigi, ci risiamo. Gli sport acquatici vivono emozioni ambivalenti. Quelli in vasca godono dell’eccellente Centre Aquatique che ha già ospitato i cinque cerchi, mentre quelli in acque libere vivono la vigilia con preoccupazione, visto lo stato non eccellente dell’acqua della Senna.

A riaccendere lo scontro è Gregorio Paltrinieri, che, come riportato da La Verità, punta il dito contro le condizioni del fiume e contro la scelta degli organizzatori di confermare le gare nelle sue acque nonostante i timori degli atleti. Il campione azzurro, il più longevo tra i protagonisti del nuoto mondiale, non usa mezzi termini sul Corriere della Sera riferendosi all'esperienza olimpica del 2024, quando concluse soltanto al nono posto nella prova in acque libere: “La Senna ci fa paura, abbiamo paura dell'escherichia coli, dell'acqua putrida. Ai giochi olimpici partimmo in 30 per il fondo e in 10 sono finiti all'ospedale. Io arrivavo da gare eccezionali in vasca: argento nel 1500, bronzo negli ottocento”. Il precedente pesa. Il 6 agosto 2024, infatti, dieci atleti finirono in ospedale dopo gli allenamenti nella Senna, dove si disputò la dieci chilometri. Nel fiume erano stati segnalati escherichia coli, salmonella e sostanze chimiche irritanti. Tra i casi più eclatanti quello di un atleta canadese del triathlon, che vomitò trenta volte dopo la gara.

Giorgia Meloni e il fronte dei 22: a Pedro Sanchez restano solo Macron e Pd

Il racconto dell’Italia isolata nel duello con la Spagna governata da Pedro Sánchez è finito alle 10...

 Le rassicurazioni dell'Eliseo non convincono gli atleti. Emmanuel Macron, che vuole salvare i “nuotatori” marocchini che assaltano Ceuta, non sembra invece preoccuparsi degli atleti nella sua città. Il governo francese, certo, ha investito 1,4 miliardi di euro nel progetto di bonifica del fiume e continua a difendere la scelta di utilizzare la Senna come teatro delle competizioni. Ma i nuotatori chiedono garanzie diverse. Denuncia ancora Paltrinieri: “Quello che più mi dispiace è che nel nostro sport l'atleta conta poco”. Il campione rivela anche i tentativi andati a vuoto per ottenere un cambio di sede: “Abbiamo inviato due lettere all'European Aquatics per spostare le gare in un laghetto vicino Parigi, ma niente. Ci concedono di fare analisi indipendenti delle acque del fiume e ci rimborsano le spese mediche se qualcuno dovesse stare male”. Infine l'ultima richiesta respinta: “Abbiamo chiesto di posticipare le gare di fondo rispetto a quelle in piscina così che se uno si sente male dopo le gare nel fiume non si pregiudica gli altri risultati, ma nulla da fare”, conclude Paltrinieri.

In Francia ora è legale l'eutanasia: le conseguenze per Macron

La Francia ha detto sì all’eutanasia. Ha detto sì alla morte con il bene placido delle Istituzioni. ...
tag
gregorio paltrinieri
senna
emmanuel macron
francia
nuoto
parigi

Socialista isolato Giorgia Meloni e il fronte dei 22: a Pedro Sanchez restano solo Macron e Pd

Situazione critica Ceuta, dopo la Finlandia anche Copenaghen: Schengen, monta l'onda Meloni

Governi incapaci Se la sinistra europea brucia con l'emergenza incendi

ti potrebbero interessare

Vlahovic dice no al Besiktas: vuole il Barcellona. Intanto la Juventus...

Vlahovic dice no al Besiktas: vuole il Barcellona. Intanto la Juventus...

Lorenzo Pastuglia
Carlos Alcaraz si allena bendato: il video che stupisce il mondo

Carlos Alcaraz si allena bendato: il video che stupisce il mondo

Lorenzo Pastuglia
Calhanoglu, addio Inter: ribaltone nerazzurro, ecco chi arriva

Calhanoglu, addio Inter: ribaltone nerazzurro, ecco chi arriva

Lorenzo Pastuglia
Mercedes, schiaffo a Kimi Antonelli: "La nostra priorità"

Mercedes, schiaffo a Kimi Antonelli: "La nostra priorità"