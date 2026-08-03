Gregorio Paltrinieri contro Macron: "Nuotare nella Senna? Acqua putrida, si finisce in ospedale"

Due anni dopo i giochi olimpici di Parigi, ci risiamo. Gli sport acquatici vivono emozioni ambivalenti. Quelli in vasca godono dell’eccellente Centre Aquatique che ha già ospitato i cinque cerchi, mentre quelli in acque libere vivono la vigilia con preoccupazione, visto lo stato non eccellente dell’acqua della Senna.

A riaccendere lo scontro è Gregorio Paltrinieri, che, come riportato da La Verità, punta il dito contro le condizioni del fiume e contro la scelta degli organizzatori di confermare le gare nelle sue acque nonostante i timori degli atleti. Il campione azzurro, il più longevo tra i protagonisti del nuoto mondiale, non usa mezzi termini sul Corriere della Sera riferendosi all'esperienza olimpica del 2024, quando concluse soltanto al nono posto nella prova in acque libere: “La Senna ci fa paura, abbiamo paura dell'escherichia coli, dell'acqua putrida. Ai giochi olimpici partimmo in 30 per il fondo e in 10 sono finiti all'ospedale. Io arrivavo da gare eccezionali in vasca: argento nel 1500, bronzo negli ottocento”. Il precedente pesa. Il 6 agosto 2024, infatti, dieci atleti finirono in ospedale dopo gli allenamenti nella Senna, dove si disputò la dieci chilometri. Nel fiume erano stati segnalati escherichia coli, salmonella e sostanze chimiche irritanti. Tra i casi più eclatanti quello di un atleta canadese del triathlon, che vomitò trenta volte dopo la gara.