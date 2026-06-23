Paolo Maldini in Nazionale, il tam tam clamoroso: no a Malagò

Il primo grande nome a sorpresa di Giovanni Malagò è quello di Paolo Maldini . Nella testa del nuovo numero 1 della Figc, l'ex Milan sarebbe diventato il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana. Ma la leggenda azzurra avrebbe declinato la proposta. Almeno, questo è quanto riportano diverse fonti, tra cui Sportmediaset.

Sull'ipotesi Roberto Mancini come Ct - sarebbe un ritorno sulla panchina azzurra -, l'ex numero 1 del Coni ha affermato: "Non ho parlato con Roberto e veti non ci sono per nessuno". Malagò ha anche parlato del nuovo direttore tecnico: "Vorrei un ex calciatore ma non ho parlato con nessuno di ruoli specifici. Mi sento con Paolo Maldini, ho incontrato Del Piero, ho abbracciato Baggio e ho sentito Buffon, ma nulla è deciso".