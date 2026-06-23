Paolo Maldini in Nazionale, il tam tam clamoroso: no a Malagò

Il primo grande nome a sorpresa di Giovanni Malagò è quello di Paolo Maldini. Nella testa del nuovo numero 1 della Figc, l'ex Milan sarebbe diventato il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana. Ma la leggenda azzurra avrebbe declinato la proposta. Almeno, questo è quanto riportano diverse fonti, tra cui Sportmediaset.
Nel frattempo è già partito il toto-allenatore degli Azzurri. "Nuovo Ct? Condizione imprescindibile è vedere subito l’entusiasmo, la convinzione di sposare un’idea. Non deve farlo solo per soldi. Sicuramente la componente economica esiste, ma se una persona comincia a mettere troppi paletti sugli orari o sulle disponibilità, può essere la più brava del mondo ma non mi interessa. Ho bisogno di qualcuno convinto almeno per i prossimi due anni. Straniero? Mai dire mai". Così a la Repubblica il nuovo presidente della Figc.
Figc, Malagò eletto presidente. Nazionale, verso il ritorno di Mancini come ctGiovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc. È stato eletto con il 68,58% dei voti dall'as...
Sull'ipotesi Roberto Mancini come Ct - sarebbe un ritorno sulla panchina azzurra -, l'ex numero 1 del Coni ha affermato: "Non ho parlato con Roberto e veti non ci sono per nessuno". Malagò ha anche parlato del nuovo direttore tecnico: "Vorrei un ex calciatore ma non ho parlato con nessuno di ruoli specifici. Mi sento con Paolo Maldini, ho incontrato Del Piero, ho abbracciato Baggio e ho sentito Buffon, ma nulla è deciso".