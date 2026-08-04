Franco Baresi, funerali mozzafiato: Maldini in lacrime, applauso infinito (e fischi a Cardinale)

Sono le 9 del mattino e, anche se l'inizio del funerale è previsto per le 11, nel piazzale antistante la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano sono già centinaia i tifosi rossoneri presenti per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Le maglie con il numero 6 sono tantissime, quasi tutte con gli sponsor storici come "Medionalum" o "Rete 4". Immancabile, poi, la bandiera a strisce rossonere con la scritta Baresi e il "6" che per anni ha sventolato in Curva Sud.

Il primo degli ex compagni ad arrivare è Filippo Galli: l'ex difensore è in lacrime. In 13 stagioni al Milan, ha condiviso il campo con Baresi per 240 volte. Pian piano arrivano poi tutti gli altri: Giovanni Galli - il primo a parlare ai giornalisti -, Paolo Maldini, Marco Van Basten, Pietro Paolo Virdis, Roberto Donadoni, Daniele Massaro, Aldo Serena, Roberto Baggio, Billy Costacurta e Claudio Ranieri. In rappresentanza del club - bloccato a Perth in ritiro -, oltre all'ad Massimo Calvelli, ci sono il presidente Paolo Scaroni e il proprietario Gerry Cardinale, accolti al loro arrivo dai fischi dei tifosi.

Tra i presenti, anche Demetrio Albertini, che Baresi lo ricorda così: "Ci ha lasciato giovanissimo, ognuno ha i suoi ricordi e le emozioni che ci ha dato in questi anni di calcio, dentro e fuori dal campo. I ricordi sono tanti. L'abbraccio dopo il goal fatto in semifinale col Monaco, con il suo abbraccio quando mi è sembrato di riavere la stessa emozione del goal fatto venti secondi prima".

Arrivano anche Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, e Beppe Bergomi. Lo "zio", applauditissimo, dichiara: "Baresi è un valore universale, un esempio da seguire per un senso di appartenenza che oggi non c'è più". Così invece il presidente del Torino Urbano Cairo: "Baresi è stato un grandissimo, capitano del Milan straordinario. Ha prodotto grande calcio ma è stato sempre umile e di poche parole. La sua scomparsa è una grande perdita. Persone come lui non ce ne sono più".