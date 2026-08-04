Franco Baresi, funerali mozzafiato: Maldini in lacrime, applauso infinito (e fischi a Cardinale)

Sono le 9 del mattino e, anche se l'inizio del funerale è previsto per le 11, nel piazzale antistante la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano sono già centinaia i tifosi rossoneri presenti per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Le maglie con il numero 6 sono tantissime, quasi tutte con gli sponsor storici come "Medionalum" o "Rete 4". Immancabile, poi, la bandiera a strisce rossonere con la scritta Baresi e il "6" che per anni ha sventolato in Curva Sud.
Il primo degli ex compagni ad arrivare è Filippo Galli: l'ex difensore è in lacrime. In 13 stagioni al Milan, ha condiviso il campo con Baresi per 240 volte. Pian piano arrivano poi tutti gli altri: Giovanni Galli - il primo a parlare ai giornalisti -, Paolo Maldini, Marco Van Basten, Pietro Paolo Virdis, Roberto Donadoni, Daniele Massaro, Aldo Serena, Roberto Baggio, Billy Costacurta e Claudio Ranieri. In rappresentanza del club - bloccato a Perth in ritiro -, oltre all'ad Massimo Calvelli, ci sono il presidente Paolo Scaroni e il proprietario Gerry Cardinale, accolti al loro arrivo dai fischi dei tifosi.
Tra i presenti, anche Demetrio Albertini, che Baresi lo ricorda così: "Ci ha lasciato giovanissimo, ognuno ha i suoi ricordi e le emozioni che ci ha dato in questi anni di calcio, dentro e fuori dal campo. I ricordi sono tanti. L'abbraccio dopo il goal fatto in semifinale col Monaco, con il suo abbraccio quando mi è sembrato di riavere la stessa emozione del goal fatto venti secondi prima".
Arrivano anche Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, e Beppe Bergomi. Lo "zio", applauditissimo, dichiara: "Baresi è un valore universale, un esempio da seguire per un senso di appartenenza che oggi non c'è più". Così invece il presidente del Torino Urbano Cairo: "Baresi è stato un grandissimo, capitano del Milan straordinario. Ha prodotto grande calcio ma è stato sempre umile e di poche parole. La sua scomparsa è una grande perdita. Persone come lui non ce ne sono più".
Una volta arrivati tutti, intorno alle 11, appare il feretro di Baresi, accolto dalla commozione della folla e dai cori dei tifosi: "6 per sempre Franco Baresi" e "C'è solo un capitano". Tra coloro che portano a spalla la bara ci sono anche Paolo Maldini e Daniele Massaro. La cerimonia inizia alle 11:20. All'interno della Basilica, in prima fila c'è Maura Baresi. Il Monsignor Faccendini esordisce così: "Franco non ha mai nascosto la sua fede che gli ha dato il senso di responsabilità. La formazione che ha ricevuto in oratorio, l’ha portata in campo". Più avanti nell'omelia poi dice: "Franco ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli. Quando tutto si fa buio non è necessario che tutto torni luminoso: basta un po' di luce per tornare a vivere". E ancora: "Franco è stato un campione, tutti gli riconosciamo classe e tenacia e la forza: il Maradona della difesa". Il funerale si conclude poco dopo mezzogiorno. Al termine della cerimonia, accompagnati da un lungo applauso durato sei minuti, Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta, Pietropaolo Virdis, Massimo Ambrosini, Marco Simone e Alberico Evani portano il feretro di Kaiser Franz fuori dalla basilica di Sant'Ambrogio. I tifosi cantano "sarai sempre con noi".