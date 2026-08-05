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Nazionale, ecco Gianfranco Zola: il suo ruolo. Ora la squadra è completa

mercoledì 5 agosto 2026
Nazionale, ecco Gianfranco Zola: il suo ruolo. Ora la squadra è completa

1' di lettura

Giovanni Malagò lo aveva annunciato: "Insieme a Mancini e Ranieri ci sarà una terza figura". Ora, dopo otto giorni, è arrivata la conferma: Gianfranco Zola entra nel Club Italia completando l'organigramma della nazionale. Il ruolo dell'ex Chelsea e Cagliari sarà quello di "coordinatore dei progetti delle attività giovanili".

"Magic Box" lavorerà dunque a stretto contatto con Claudio Ranieri, insieme al quale si occuperà dell'organizzazione del settore giovanile azzurro. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il primo passo sarà quello di rendere meno traumatico il passaggio dalle Under alla nazionale maggiore, con l'obiettivo rinfrescare la rosa della nazionale. 

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"Il suo carisma, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro - ha dichiarato il presidente della Figc Giovanni Malagò - Lo ringrazio perché ha accettato con entusiasmo, disponibilità e responsabilità". 

"Ringrazio il presidente Malagò per avere pensato a me in questo ruolo a dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte - ha detto Zola - Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani". 

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