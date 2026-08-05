Nazionale, ecco Gianfranco Zola: il suo ruolo. Ora la squadra è completa

Giovanni Malagò lo aveva annunciato: "Insieme a Mancini e Ranieri ci sarà una terza figura". Ora, dopo otto giorni, è arrivata la conferma: Gianfranco Zola entra nel Club Italia completando l'organigramma della nazionale. Il ruolo dell'ex Chelsea e Cagliari sarà quello di "coordinatore dei progetti delle attività giovanili".

"Il suo carisma, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro - ha dichiarato il presidente della Figc Giovanni Malagò - Lo ringrazio perché ha accettato con entusiasmo, disponibilità e responsabilità".

"Ringrazio il presidente Malagò per avere pensato a me in questo ruolo a dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte - ha detto Zola - Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani".