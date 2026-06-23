Mondiali 2026, Cristiano Ronaldo batte Messi: segna ed entra nella storia

Un uomo nato per infrangere record su record. Il suo nome è già leggenda: CR7. Con i due gol segnati nel primo tempo contro l'Uzbekistan, a 41 anni Cristiano Ronaldo entra di diritto nella storia dei Mondiali di calcio, come l'unico giocatore ad aver segnato almeno un gol in sei edizioni diverse del torneo. Ronaldo ha segnato il suo primo gol in Coppa del Mondo contro l'Iran nella competizione in Germania nel 2006. Venti anni fa.

Cristiano Ronaldo has lift-off for Portugal at the World Cup pic.twitter.com/DLA0jIZlqa — Sacha Pisani (@Sachk0) June 23, 2026

Il suo primo gol nelle finali mondiali come capitano del Portogallo è arrivato in Sudafrica nel 2010, contro la Corea del Nord. Cristiano Ronaldo ha realizzato il terzo gol nella terza Coppa del Mondo a Brasile 2014, segnando contro il Ghana. Senza dubbio la migliore prestazione di Ronaldo in Coppa del Mondo finora è stata la tripletta contro la Spagna nella prima giornata di Russia 2018 culminata con una punizione magistrale. In Russia CR7 è andato a segno anche contro il Marocco.