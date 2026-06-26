Mondiali 2026, Carlo Ancelotti canta l'inno brasiliano, scoppia la bufera: "Sei italiano"

Durante i Mondiali, le telecamere hanno ripreso Carlo Ancelotti, Ct del Brasile, mentre cantava con convinzione l’inno nazionale brasiliano prima della vittoria 3-0 contro la Scozia. Un’immagine già vista contro Haiti, ma che ha fatto il giro del web soprattutto per l’entusiasmo dell’allenatore italiano.Ancelotti ha dichiarato: "Mi piace cantare l'inno nazionale. In questo periodo mi sento, con onore, parte di questo Paese, quindi mi è piaciuto cantarlo". In conferenza stampa ha aggiunto: "Imparare le parole è difficile ma a me piace cantarle". Ha inoltre spiegato di aver chiesto il testo alla Federazione per impararlo al meglio e di aver già cantato l’inno contro l’Egitto nell’amichevole pre-Mondiali.Il gesto è stato molto apprezzato in Brasile come dimostrazione di rispetto e integrazione. Sui social molti tifosi hanno scritto commenti positivi come "Un italiano che canta il nostro inno è pura magia" e "Un italiano che apprezza il nostro paese e fa un lavoro da campione".

Mondiali 2026, il Marocco fa paura: i segreti della nazionale africana È Maroccomania. Come quattro anni fa, anzi di più. Il Marocco è la miglior squadra vista al Mondia...





Tuttavia non sono mancati i commenti critici. Alcuni utenti brasiliani hanno ironizzato: "Ancelotti canta l’inno ma non fa giocare Vinicius come dovrebbe", "Impara l’inno invece di studiare le formazioni, tipico italiano", "Canta bene ma la squadra è lenta, l’inno non basta per vincere il Mondiale" e "Tutto questo show per l’inno, poi in campo non si vede nessuna identità brasiliana". Altri lo hanno accusato di essere "troppo teatrale" e di usare il gesto per guadagnare popolarità. Infine c'è chi l'ha attaccato in modo diretto: "Sei italiano e devi canmtare solo l'inno italiano".