Super Jacobs in Austria per stupire

Filippo Tortu è pronto a tornare alle gare. Il velocista azzurro delle Fiamme Gialle, laureatosi campione olimpico a Tokyo 2020 nella 4x100, farà il suo esordio stagionale sui 200 metri, domani in Austria a Eisenstadt, nella tappa Silver del Continental Tour. Insieme a lui, ma nei 100 metri, rivedremo anche Marcell Jacobs, reduce dall’ottimo terzo posto (9.96) domeica a PArigi nella tappa di Diamond League. «Sono molto contento di tornare in campo dopo un lungo periodo di riabilitazione. Mi sento finalmente pronto. Non vedo l’ora di testare la mia condizione e di iniziare questa stagione», racconta il 28enne lombardo. Il ritorno all’attività agonistica rappresenta un passo importante per Tortu, fermo dal 31 gennaio dopo l’infortunio accusato a Magglingen, in Svizzera, in una prova indoor sui 60 metri.

La lesione tendinea al tendine del semitendinoso ha infatti modificato i suoi piani, che adesso appresta ora a tornare in pista, dopo quattro mesi passati tra palestra e piscina per recuperare la condizione. La gara di Eisenstadt rappresenta il primo passaggio verso un traguardo ben preciso: raggiungere il massimo della forma fisica nel mese di agosto, momento chiave per affrontare con ambizioni importanti i campionati europei di Atletica, in programma dal 10 al 16 agosto all’Alexander Stadium di Birmingham, nel Regno Unito.

Il 28enne potrebbe tornare a essere una pedina importante nella staffetta veloce in occasione della rassegna continentale, ma naturalmente bisognerà capire quale sarà la sua condizione, a partire da quello che succederà sul mezzo giro di pista a Eisenstadt. In terra austriaca torna anche Marcell Jacobs (foto Ipa), desideroso di confermarsi ai massimi livelli ad appena tre giorni di distanza dall’ottima prestazione fornita nella capitale francese. Lo stesso Jacobs punta a trovare la forma migliore in vista degli Europei. «Tutto quello che sto facendo è finalizzato per gli Europei: arrivo da due titoli di fila, c’è da vincere il terzo e stiamo dimostrando di essere sulla strada giusta». Batterie alle 18.50 per il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020 e, eventuale finale, alle 20.