Jannik Sinner, "non volevo disturbare": il clamoroso retroscena sulla scarpa insanguinata

L'esordio da campione in carica a Wimbledon si è rivelato più complicato del previsto per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha superato Miomir Kecmanovic solo al quinto set, al termine di una sfida intensa in cui non sono mancati tensione e un piccolo imprevisto fisico che ha attirato l'attenzione di pubblico e televisioni. Durante il match, infatti, una scivolata ha provocato una perdita di sangue da un'unghia del piede, tanto da macchiare la scarpa bianca, oltre a un’altra dove il 24enne di Sesto Pusteria ha rischiato di farsi male al legamento del ginocchio.

Un episodio che ha alimentato qualche preoccupazione, subito ridimensionata dallo stesso altoatesino al termine dell’incontro. “La scarpa insanguinata? Sto bene, sono sorpreso che mi abbiano lasciato giocare, da bianca è diventata un po' rossa, ma era solo un’unghia", ha spiegato sorridendo. Poi ha chiarito perché non abbia chiesto subito l'intervento del fisioterapista: “Non volevo disturbare Miomir, avevamo un buon ritmo e non volevo portare via tempo. Va tutto bene”.