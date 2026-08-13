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Jannik Sinner, l'appello di Zverev all'Atp: "Ripistinate tutto com'era"

di Lorenzo Pastugliagiovedì 13 agosto 2026
Jannik Sinner, l'appello di Zverev all'Atp: "Ripistinate tutto com'era"

2' di lettura

"Senza Sinner cambia tutto". Alexander Zverev non usa giri di parole alla vigilia del Masters 1000 di Cincinnati. Il tedesco sarà il favorito numero uno dopo i forfait di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma proprio l'assenza dei due grandi protagonisti riapre il dibattito sul calendario del tennis e sul nuovo formato dei Masters 1000. "L’assenza di Alcaraz e Sinner sicuramente cambia la situazione, specie il forfait di Jannik. In stagione ha vinto tutti i Masters che ha giocato", ha ammesso Zverev, reduce dalla delusione di Montreal. "Allo stesso tempo per me non cambia molto — ha aggiunto — voglio comunque competere contro i migliori e mostrare il mio miglior tennis". 

L’obiettivo, dunque, è quello di riscattarsi dopo un torneo canadese al di sotto delle aspettative. Ma il tedesco punta il dito soprattutto contro la durata dei Masters 1000, diventati tornei di due settimane. E lancia un appello all'Atp proprio pensando a Sinner e Alcaraz: "Se sei un top player a questo punto della stagione alla fine finisci per trascorrere sette settimane in Nord America". Da qui la proposta: "Come si risolve tutto ciò? Ripristinando tutto come era prima, facendoci rimanere qui meno settimane”.

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Secondo Zverev, il nuovo format non avrebbe portato nemmeno vantaggi economici significativi ai giocatori più forti: "Quando vinsi Roma nel 2017 penso che ricevetti circa un milione di euro di montepremi — aveva detto il tedesco — Con il successo a Roma nel 2024, invece, credo che fossimo più vicini ai 900mila euro". E ancora: "Per chi va molto avanti nei tornei, non necessariamente si guadagnerebbe meno se la durata dei 1000 venisse ridotta”.

Infine, spazio a Novak Djokovic. Zverev non ha dubbi sulle possibilità del serbo: "Se volesse, Novak potrebbe tranquillamente rimanere in top 5 per altri due o tre anni". Il problema, però, è la continuità: "Stare in campo per cinque ore e un quarto, che è uno sforzo incredibile, e dover poi tornare in campo pochi giorni dopo contro il numero 1 del mondo è un impegno difficile per uno che ha 39 anni. Ma anche per tutti gli altri lo sarebbe”.

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