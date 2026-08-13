Jannik Sinner, l'appello di Zverev all'Atp: "Ripistinate tutto com'era"

"Senza Sinner cambia tutto". Alexander Zverev non usa giri di parole alla vigilia del Masters 1000 di Cincinnati. Il tedesco sarà il favorito numero uno dopo i forfait di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma proprio l'assenza dei due grandi protagonisti riapre il dibattito sul calendario del tennis e sul nuovo formato dei Masters 1000. "L’assenza di Alcaraz e Sinner sicuramente cambia la situazione, specie il forfait di Jannik. In stagione ha vinto tutti i Masters che ha giocato", ha ammesso Zverev, reduce dalla delusione di Montreal. "Allo stesso tempo per me non cambia molto — ha aggiunto — voglio comunque competere contro i migliori e mostrare il mio miglior tennis".

L’obiettivo, dunque, è quello di riscattarsi dopo un torneo canadese al di sotto delle aspettative. Ma il tedesco punta il dito soprattutto contro la durata dei Masters 1000, diventati tornei di due settimane. E lancia un appello all'Atp proprio pensando a Sinner e Alcaraz: "Se sei un top player a questo punto della stagione alla fine finisci per trascorrere sette settimane in Nord America". Da qui la proposta: "Come si risolve tutto ciò? Ripristinando tutto come era prima, facendoci rimanere qui meno settimane”.