Jannik Sinner e i soldi, la confessione scomoda del campione: "Che persona sono"

Nel giorno del soffertissimo esordio a Wimbledon, con la vittoria in cinque set contro il numero 50 al mondo Miomir Kecmanovic, Jannik Sinner si è raccontato in una lunga e intima intervista concessa al Telegraph, intervista in cui ha spaziato a tutto campo, dal privato al tennis, dai soldi alle sue passioni.

Il colloquio, che si è tenuto a Monte Carlo dopo il trionfo nel Masters del Principato, offre uno spaccato inedito del numero uno del mondo. A partire dal rapporto con la famiglia, che resta il punto fermo della sua vita. Alla domanda se abbia mai "ripagato" i genitori per i sacrifici fatti durante la sua crescita, Sinner risponde senza esitazioni: "Ripagati? Credo che il regalo più grande sia il tempo che trascorriamo insieme. Andare a cena, fare una passeggiata, pranzare… per noi il denaro è sempre stato secondario".

Proprio il denaro, però, è uno dei temi affrontati nella conversazione. Il campione altoatesino spiega di avere un rapporto molto prudente con i soldi e di concedersi pochi lussi. "Sono una persona molto attenta ai soldi. Le uniche due cose che mi sono comprato e che amo davvero sono le auto. Purtroppo, qui ho solo due posti in garage, ma due sono sufficienti. Che macchine ho? Non voglio parlarne… Una Ferrari? Sì, ok. Ma non sono il tipo che va in giro a ostentare. Mi piace l'auto perché mi fa sentire in una bolla. Nessuno può parlarmi o toccarmi".