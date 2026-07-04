Nazionale, Giovanni Galli stronca Ulivieri: "Non si faccia razzismo al contrario"

Giovanni Galli, leggendario portiere del Milan di Sacchi e della Nazionale, campione del mondo nel 1982 e con un passaggio in politica da consigliere regionale in Toscana (tra le fila della Lega), non la pensa per nulla allo stesso modo: «Cosa si vogliono introdurre le quote di colore? - dice a Libero -. Se i calciatori fossero bravi giocherebbero già. Penso a giovani come Ndour, a Koleosho, a Ekathor, per non dire già dei vari Balotelli, Kean, Ogbonna. Nelle giovanili ci sono tanti ragazzi nati in Italia di seconda generazione, quindi il problema non sussiste».

Se guardiamo le nazionali straniere hanno tutte 5-6 giocatori neri, servirebbero leggi per adeguare il nostro sistema a come l’idea della cittadinanza si sta evolvendo», le parole del presidente dell’associazione italiana allenatori Renzo Ulivieri, all’ingresso in Consiglio federale Figc, il primo di Giovanni Malagò presidente, hanno riacceso il dibattito sulla presunta necessità di una “nazionale multietnica” per risollevare le sorti di una selezione che non partecipa al Mondiale da 12 anni.

Quindi il colore della pelle non c'entra con la crisi di talenti del calcio italiano?

«Esatto, sono al pari dei nostri. Se poi uno è più bravo gioca, ma non cambia nulla il colore della pelle. Cosa vogliamo fare del razzismo al contrario? Se sono stranieri vanno bene e se invece sono italiani no? Questo dibattito deve essere proprio superato, in Italia questo problema non esiste. Non vorrei che dietro ci fosse altro. Dove vuole arrivare Ulivieri?»

Be’, si parla spesso di riforme legislative come lo ius soli per favorire l’integrazione anche nello sport... paragoni con Francia, Olanda, Belgio etc...

«Ma la Francia ha duemila colonie nel mondo. L’Olanda idem. Gullit era del Suriname. C’è un’immigrazione che esiste anche in Italia e chi si integra, se vale, emerge. Ulivieri vuole fare politica da una vita e cerca di ottenere in tutti i modi la candidatura».

«Ah, ecco. Ora torna. Cittadinanza...ius soli... Ulivieri dovrebbe pensare ai problemi reali... ai patentini di Coverciano, perché a qualcuno andrebbero tolti anziché dati!»

Come ricordavamo, Garcia ha passato la maggior parte della carriera in campionati come Ligue 1 e Serie A, dove le rose sono molto multietni

«Le rispondo con un'altra, cara a Berlusconi: “Siete i soliti comunisti”».

Ius soli a parte, per fare un focus sui settori giovanili e sulla crisi strutturale del nostro movimento. Come se ne esce?

«Per i settori giovanili aspettiamo. Vediamo anche il progetto di Malagò. Ad esempio, già l’idea di inserire per la Nazionale un direttore tecnico tra presidente e commissario tecnico è diversa. Ma in generale la federazione si trincera sempre dietro la libera circolazione dei professionisti, senza rendersi conto che ci deve essere un limite. Se un club di serie A deve tesserare 25 stranieri, poi giocano solo in Europa. In Italia servono sì le quote, ma di italiani».

Quindi mancano i giocatori o il coraggio di lanciare i giovani in prima squadra?

«L’Under 21 in blocco nella “Nazionale A” si è fatta trovare pronta. I giovani ci sono, ma non hanno opportunità. Alcuni dei nostri talenti sono dovuti andare a giocare in Germania o restano confinati in serie B. Perché?».

Chi dovrebbe assumersi la responsabilità di questo cambiamento politico-sportivo?

«Ci sono quattro soggetti chiave: il governo, che ora ha inserito lo sport in Costituzione, il Coni, la Figc e la Lega Calcio, che ad oggi non ha l’interesse ad avere una nazionale forte. Se si mettono d’accordo e trovano un’unica linea, le cose cambiano. La Germania nel 2006, per rinascere, ha radunato tutte le società di Bundesliga e ha imposto delle regole dicendo: qui è la Nazionale che conta più di tutto, non i vostri interessi».

Le quote di tedeschi non sono state nemmeno necessarie...

«E da noi mettiamole, almeno per il campionato. Guardiamo gli altri sport: la pallavolo ha vinto Olimpiadi, Mondiali ed Europei. In Italia i club di volley sono obbligati ad avere metà giocatori italiani in campo in campionato, e poi in Champions League possono giocare anche con tutti stranieri. È un modello che funziona e che dovremmo copiare».