Fratoianni, l'ultima pagliacciata: "Quando avrò finito...". Soldi e tasse, il video che può affondarlo

"Quando avrò finito di pronunciare questa frase, e non lo farò nemmeno troppo lentamente, i miliardari italiani avranno guadagnato l'equivalente del vostro stipendio di un anno".

Vedi alla voce "demagogia e populismo". Quello rosso, però: Nicola Fratoianni pubblica un video su Instagram con il solo scopo di glorificare la patrimoniale, al grido "tax the rich". Questa volta il leader di Avs è da solo, senza Angelo Bonelli o Ilaria Salis, compagni di lotta. Ma il messaggio è forte e chiaro, con tanto di domanda capziosa: "Vi sembra giusto?".

Obiettivo: spremere il più possibile gli 89 super-ricchi d'Italia. "In pochi secondi i miliardari guadagnano il tuo stipendio di un intero anno. E pagando in proporzione molte meno tasse di te - sottolinea -. Voglio dire una sola cosa a Meloni, alla destra, a chi si scandalizza perché chiediamo di far pagare qualcosa in più a chi possiede queste enormi ricchezze. State difendendo un'intollerabile ingiustizia. E anche chi vi vota lo ha capito".

Tra i tanti commenti di giubilo di fan che giurano di "non vedere l'ora" di votarlo o attendono "i poveri che si indignano per la patrimoniale", qualcuno gli fa notare che Matteo Renzi, sulla carta un alleato, gli ha già smontato l'ideona della super-tassa (e sarà un bel problema, quando la campagna elettorale entrerà nel vivo). Nessuno però suggerisce al deputato Fratoianni di contare quanti soldi ha guadagnato lui, da onorevole, durante il suo video. Sicuramente saranno di più della stragrande maggioranza dei salari dei suoi elettori, tanto più se si sommano quelli portati a casa dalla moglie e collega a Montecitorio, Elisabetta Piccolotti.