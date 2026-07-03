Aldo Cazzullo surclassa Ulivieri: quote arabe in polizia, fino a dove si spinge

Estremismi progressisti. Si sfrutta lo sport - in questo caso il calcio - per veicolare un messaggio politico: il multiculturalismo contro l'identità nazionale e la remigrazione. Aldo Cazzullo sulle pagine del Corriere della Sera si è agganciato all'ultima boutade di Renzo Ulivieri per attaccare le famigerate destre.

Il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio aveva proposto una soluzione per riportare la Nazionale italiana a disputare il Campionato del Mondo dopo 12 anni dall'ultima sua partecipazione. "Se vediamo le squadre straniere, in ognuna ci sono 5-6 neri -, le sue parole a margine dell'ultimo Consiglio federale. Ho fatto una domanda: se facessimo una squadra di tutti bianchi saremmo migliori della Francia? Intendo che ci servono leggi e norme per adeguarci a un’idea mondiale della cittadinanza, a come l’idea della cittadinanza si sta evolvendo. Serve incentivare lo ius soli sportivo”. Tradotto: per qualificarci ai Mondiali serve la "quota neri". Come se la squadra allenata dall'allora ct Gennaro Gattuso non avesse potuto contare su calciatori del calibro di Moise Kean, Destiny Udogie o Micheal Folorusho. Forse, più che al colore della pelle, si dovrebbe puntare sul principio del merito sportivo. Ma tant'è.

Cazzullo, però, ha fatto un passo avanti. L'editorialista non ha soltanto sposato in toto il ragionamento di Ulivieri, ma lo ha esteso ad altre professioni della nostra società. Un esempio? Le forze dell'ordine. "Cosa aspettiamo ad aprirci ai figli dell’immigrazione? Vale per il calcio come per gli altri settori della vita sociale; poliziotti e carabinieri - si legge sulle pagine del Corriere della Sera -, ad esempio, non lavorerebbero meglio in certi quartieri difficili se avessimo più neri e arabi in divisa?". Quote isalmiche in polizia, insomma.