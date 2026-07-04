Vannacci, un gran casino: il partito è già spaccato in due

Per provare a descrivere il caos che regna all’interno di Futuro nazionale dobbiamo partire da quella che è diventata, nel bene e nel male, la città simbolo dei vannacciani: Vigevano, in provincia di Pavia, dove alle ultime elezioni l’unico candidato in tutta Italia “benedetto” dall’ex generale, è riuscito a prendere il 14% (bottino poi dilapidarlo con un incomprensibile appello a votare scheda bianca al ballottaggio, boicottato dagli elettori). Ebbene qui, in quella che molti osservatori descrivono come la culla del vannaccismo, ad oggi si contano almeno tre Comitati di Futuro nazionale: ognuno con la propria squadra, il proprio programma e le proprie battaglie che - dettaglio non secondario - non così raramente confliggono tra loro. Il tutto nel tentativo spasmodico di risultare più vannacciani di Vannacci stesso. E il caso Vigevano non è certo isolato. Anzi.

Lo schema organizzativo del partito, raccontano dall’interno, è stato pensato per essere orizzontale: dare spazio a tutti affinché nessuno conti nulla. Nessuna organizzazione verticistica. E chi se l’aspettava dalla due giorni romana del mese scorso è rimasto deluso. A Vannacci, del resto, conviene così: lui è il one man show alla Beppe Grillo dei VaffaDay. Finché tira la figura del generale tira anche il partito. A dimostrazione di questo anche ieri il sondaggio di YouTrend per SkyTg24 lo dava al 6,4% in crescita di mezzo punto percentuale.