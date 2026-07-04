Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Andrea Sempio

Jannik Sinner, l'allarme di Paolo Crepet: "Sta misurando i suoi limiti"

di
Libero logo
sabato 4 luglio 2026
Jannik Sinner, l'allarme di Paolo Crepet: "Sta misurando i suoi limiti"

1' di lettura

"Jannik ha sofferto un eccesso di pressione, ha sostato troppo a lungo dentro una forzatura". Paolo Crepet ha parlato del momento difficile che sta attraversando Jannik Sinner. Il numero uno al mondo è uscito malconcio dal Roland Garros. E adesso sta provando a bissare il successo ottenuto lo scorso anno a Wimbledon. Ma la paura di un nuovo malore continua a tormentare il tennista italiano. "Ha ben chiaro che più sei numero uno, più sei fragile", ha spiegato lo psichiatra.

Secondo Crepet, Sinner a Wimbledon "sta misurando i suoi limiti, tra dubbi e trepidazioni. Oggi ha una paura in più che lo rende più forte e consapevole. È finalmente un campione sensibile, e questo lo rende enorme. Quello che è accaduto forse lo rende più guardingo - ha dichiarato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera -, di certo non più debole. E lo aiuta a maturare. Non è più un ragazzo, è un uomo".

Sinner, agli ottavi di Wimbledon c'è Mochizuki: il piano del giapponese "per metterlo a disagio"

Le incertezze dei primi giorni a Wimbledon sembrano già un ricordo. Dopo un debutto più complicato del pre...

E ancora: "Solo gli stupidi possono indicare ai giovani il mito della perfezione. Il mito è fragile. Non debole, attenzione: fragile. A questo ragazzo di cui parla tutta Italia, in fondo, non è successo nulla di drammatico: è semplicemente accaduta la vita. Viva i fantasmi. Sinner diventerà ancora più grande grazie ai suoi fantasmi".

Sinner a Wimbledon, il dito all'orecchio: "Molto insolito ma oggi...", parole rivelatrici

"Non ti vediamo spesso portarti il dito all’orecchio e coinvolgere il pubblico, ma oggi l’hai fatto. Co...
tag
jannik sinner
paolo crepet

Agli ottavi Sinner, agli ottavi di Wimbledon c'è Mochizuki: il piano del giapponese "per metterlo a disagio"

A Londra Sinner a Wimbledon, il dito all'orecchio: "Molto insolito ma oggi...", parole rivelatrici

Royal box Sinner, il gran rifiuto dei genitori a Wimbledon: "Li capisco..."

ti potrebbero interessare

Nazionale, Giovanni Galli stronca Ulivieri: "Non si faccia razzismo al contrario"

Nazionale, Giovanni Galli stronca Ulivieri: "Non si faccia razzismo al contrario"

Daniele Dell'Orco
Aldo Montano, choc anafilattico e la corsa in ospedale: "Ancora una volta la vita appesa a un filo"

Aldo Montano, choc anafilattico e la corsa in ospedale: "Ancora una volta la vita appesa a un filo"

Vi convincono le "quote nere" nella Nazionale di calcio?

Vi convincono le "quote nere" nella Nazionale di calcio?

Vogliono le quote nere anche in Nazionale

Vogliono le quote nere anche in Nazionale

Alessandro Gonzato