Taranto, "moroso da 19 anni": scandalo al circolo del Pd

Un circolo del Partito Democratico di Taranto avrebbe sede da anni in un immobile dell'Arca Jonica senza aver corrisposto il canone di locazione. Lo denuncia il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri, che riferisce di aver acquisito la documentazione attraverso un accesso agli atti. Secondo quanto reso noto, il circolo 'Fratelli Cervi', in via Ancona 307, sarebbe moroso da diciannove anni per un importo di circa 12mila euro. "Diciannove anni senza pagare l'affitto", afferma Vietri, "nonostante il canone mensile fosse di appena 50 euro. Così la morosità è arrivata a circa 12mila euro".

Il consigliere aggiunge: "L'immobile è dell'Agenzia regionale, loro governano la Regione Puglia da vent'anni e da diciannove sono tranquilli in questa sede senza pagare l'affitto, tutto torna…". Secondo Vietri, "le somme dei canoni che avrebbero dovuto versare sono risorse che l'Agenzia regionale avrebbe potuto destinare alla manutenzione degli alloggi di edilizia popolare".