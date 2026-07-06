Jannik Sinner contro Jan-Lennard Struff a Wimbledon: "Aggressivo? So cosa fare"

"È un giocatore molto aggressivo — ha detto il numero uno — ed è molto bravo al servizio. Lo rispetto tanto, ci siamo affrontati diverse volte e l'ultima è stata proprio sull'erba, un match molto lottato. Adesso è importante riposare”. Jannik Sinner guarda già avanti dopo il successo su Shintaro Mochizuki e mette nel mirino Jan-Lennard Struff, avversario che conosce bene e che ritrova in un momento chiave del torneo. Ai quarti di Wimbledon il livello si alza, e il numero uno lo sa.

Contro il giapponese il match è stato sotto controllo fin dai primi scambi. Poche esitazioni, ritmo gestito, margine sempre dalla sua parte. Una vittoria pulita, senza strappi, utile più per confermare sensazioni che per raccontare un vero braccio di ferro. Nel dopo gara, dopo i tre set a zero contro il rivale, Sinner non si è soffermato solo sul risultato. Ha voluto prima di tutto rendere merito all’avversario: "Era il nostro primo confronto — ha detto Jannik al termine del match — e non sapevo cosa aspettarmi. Ho cercato di gestire alcune situazioni, ma è un giocatore incredibile. Gli auguro il meglio, deve essere orgoglioso di quanto fatto".