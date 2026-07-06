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Jannik Sinner, il gesto verso i tifosi ferma tutto: "Voglio dire una cosa"

di Lorenzo Pastuglia lunedì 6 luglio 2026
Jannik Sinner, il gesto verso i tifosi ferma tutto: "Voglio dire una cosa"

2' di lettura

Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon senza lasciare per strada neppure un set. Dopo aver eliminato Kecmanovic, Borges e Brooksby, il numero uno del mondo ha superato anche il giapponese Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3, conquistando l'accesso ai quarti di finale, dove affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff. Prima ancora di analizzare la prestazione, l'altoatesino ha voluto rivolgersi al pubblico del Centrale, rimasto sugli spalti nonostante il lungo ritardo accumulato dal programma. Il suo incontro, previsto inizialmente nel tardo pomeriggio, è infatti iniziato soltanto in serata dopo il protrarsi della sfida tra Novak Djokovic e Roman Safiullin. "Prima di tutto grazie per essere rimasti fino a quest’ora — ha detto Sinner — So che è stata una giornata davvero, davvero lunga".

Il campione azzurro ha poi elogiato il suo avversario, arrivato dagli incontri di qualificazione e autore di un torneo di alto livello: "Era la prima volta che ci affrontavamo, quindi non sapevo esattamente cosa aspettarmi — ha aggiunto — Ho cercato di gestire alcune situazioni un po' meglio di lui e ci sono riuscito. Ma è un giocatore incredibile. Gli auguro davvero il meglio: deve essere orgoglioso di sé stesso e del suo team”.   Sinner ha spiegato di aver dovuto adattarsi a un tennis particolarmente insidioso sull'erba: "È stato molto complicato, soprattutto su questa superficie — ha detto ancora — Il suo gioco si adatta davvero molto bene all'erba perché colpisce la palla molto bassa. Ho cercato di essere più aggressivo. Nel secondo set ho avuto qualche occasione non sfruttata, ma sono molto contento della prestazione. Sto cercando di fare un piccolo passo avanti ogni giorno".

Ai quarti ora lo attende il tedesco Jan Lennard Struff, avversario già affrontato in passato e conosciuto anche attraverso diversi allenamenti condivisi: "È un giocatore molto aggressivo, con un servizio davvero potente — ha concluso — Adesso però la cosa più importante è recuperare e non pensare già alla prossima partita. Ho grande rispetto per lui e vedremo cosa succederà”.

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