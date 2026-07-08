Messi, la bomba egiziana: "Mondiali truccati, l'Argentina ha già vinto"

Una rimonta epica, una coda al veleno: Argentina-Egitto non finisce con il clamoroso 3-2 firmato da Enzo Fernandez nel recupero, un gol che spedisce l'Albiceleste ai quarti dei Mondiali (contro la sorpresa Svizzera). No, prosegue ben oltre il fischio finale del direttore di gara, il francese Letexier. Il grande accusato dai nordafricani.

Fino al 79', Momo Salah e compagni conducevano 2-0 contro i campioni del mondo in carica. Poi gli ultimi clamorosi 10 minuti di Leo Messi, che dopo aver sbagliato un rigore nel primo tempo piazza l'assist per la zuccata di Romero e la bordata di sinistro per il 2-2. La Pulce finisce portato in trionfo da suoi e in lacrime. Intorno, però, gli egiziani non sono solo delusi: sbavano rabbia.

Al ct egiziano Hossam Hassan la sconfitta non va giù e in un'intervista a BeIn Sport non trattiene la rabbia e le accuse, che aveva già espresso in campo rischiando l'espulsione. "Eravamo la squadra migliore. Quel che è successo non è né giusto né corretto. Uno dei nostri gol è stato annullato e non sappiamo perché. Eravamo così vicini al 3-1 e c'è stato anche un fallo su Fathy", ha affermato, riferendosi a quello che ha definito un episodio controverso nell'area argentina. "Forse volevano tenere i campioni del mondo in gara? Forse volevano che Messi rimanesse in lizza? - si è chiesto polemicamente l'allenatore -. Nel calcio, a volte ci sono fattori esterni che vanno oltre gli aspetti tecnici. I campioni del mondo hanno ricevuto supporto a tutti i livelli. Ho detto all'arbitro che quello che stava succedendo non era giusto. È una vittoria immeritata per l'Argentina", ha dichiarato ancora Hassan.

"Abbiamo giocato una partita straordinaria contro i campioni del mondo ha detto l'attaccante Mostafa Ziko, autore della rete del 2-0 ma che prima si era visto annullare un gol dal Var per un fallo fischiato all'inizio dell'azione -. Non so cosa sia successo nel secondo tempo. Ci sono state delle cose strane che tutti hanno visto. Era chiaro come il sole". Proprio Ziko è il più esplicito: "L'arbitro è stato scorretto, completamente scorretto. È stata una palese ingiustizia. Era chiaramente di parte contro di noi. Non possiamo andarcene così mentre stavamo vincendo 2-0 contro l'Argentina. Il torneo è stato truccato, che Dio lo punisca. Congratulazioni all'Argentina per aver già vinto la Coppa del Mondo, è tutto pianificato".

Solo rimpianto, invece, nelle parole del portiere Mostafa Shobeir, che ha fatto numerose parate decisive, oltre a quella sul rigore di Messi: "Avevamo la vittoria così vicina. Sono i piccoli dettagli che fanno la differenza e siamo molto tristi, perché avevamo la partita in mano".