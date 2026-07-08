Giuseppe Conte prova a sfilare i cattodem a Elly Schlein

Saranno anche una presenza marginale, i cattolici. E però i loro voti non sono da buttare. Né alle elezioni, né alle primarie. E così un incontro fin lì per addetti ai lavori, promosso da realtà e movimenti cattolici, “Ridare voce alla democrazia”, in programma all’Istituto Sturzo (non proprio una location pop), nel centro di Roma, in un pomeriggio torrido, è diventato un altro capitolo nella gara Conte-Schlein. Va detto che il primo a cogliere al volo l’occasione è stato il leader M5s, che già alla vigilia aveva confermato la presenza. Arrivato dopo circa un’ora dall’inizio, si è assicurato un ingresso che non si poteva non notare. Ha ascoltato, annuito, preso mentalmente appunti, godendosi la ribalta silenziosa di essere l’unico leader presente. Poi, dopo un’oretta, ecco arrivare anche Elly Schlein (prima si erano visti Filippo Sensi e Graziano Delrio). Una presenza, quella della segretaria, che non era prevista nell’agenda.

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Sarà stata una dimenticanza o una decisione dell’ultimo momento, fatto sta che non ha voluto lasciare la ribalta a Conte, da mesi impegnato a corteggiare mondi di centro e moderati. Se vuoi vincere (primarie ed elezioni) non puoi prescindere da questo mondo. E Conte vuole vincerle (entrambe). E dire che l’appuntamento non voleva essere prettamente politico. Era nato per rianimare quella rete di amministratori di ispirazione cattolica che, ormai due anni fa, dopo la Settimana sociale della Cei, aveva provato a rimettersi insieme per ritrovare il bandolo di un impegno politico. Era nata quella che era stata chiamata la Rete di Trieste, dalla città dove si era tenuto l’appuntamento della Cei. Un’iniziativa sostenuta da movimenti ed associazioni cattoliche: Acli, Agesci, Comunione e liberazione, Comunità di Sant’Egidio, Movimento dei Focolari, Rinnovamento nello Spirito. Gli stessi che ieri hanno promosso l’incontro. A fare gli onori, Agostino Giovagnoli, presidente dell’Istituto. Poi però ha preso la parola tutto il mondo cattolico impegnato nel terzo settore, nel sociale, e da anni orfano di una rappresentanza politica: Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, le Acli (Notarstefano e Manfredonia), l’Agesci (Scoppola e Vinci), la Compagnia delle opere (Dellabianca), Sant’Egidio (Roccucci), i Focolari (Albanese), il Mcl, l’Ordine francescano secolare (Sciaqua e Mentzel).

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