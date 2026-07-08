Meloni e Trump ad Ankara, "il tavolo blindatissimo": cosa filtra dal vertice Nato

Considerate le premesse della vigilia, l’ennesima uscita pubblica di Donald Trump dedicata a Giorgia Meloni si potrebbe definire quasi standard. In apertura del 36esimo vertice Nato di scena ieri e oggi in Turchia, Il tycoon ha approfittato del delicato bilaterale con il padrone di casa, Recep Tayyip Erdogan, per menzionare di nuovo il premier italiano, dopo gli attacchi a distanza successivi al G7 di Eviani: «Le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di aiutarci. Io non le ho messo molta pressione. Ma si è rifiutata di essere coinvolta.

Il mio rapporto con lei si è inasprito, ma mi piace e penso che sia una brava persona che ha fatto un errore. Lei non c’è stata per noi e questo non mi ha reso felice». Il riferimento è come al solito alla questione iraniana e al dossier sullo Stretto di Hormuz. La cantilena l’ha estesa a tutto il Vecchio Continente, visto che è arrivato a definire Italia, Germania, Francia e Regno Unito, «colpevoli» di non aver teso la mano agli Stati Uniti nel momento del bisogno.