Orrore a Brno, schianto terrificante: muoiono Steinmayr e Rus-Sinner

Orrore a Brno, il circuito motociclistico in Repubblica Ceca: due piloti hanno infatti perso la vita. La tragedia si è consumata durante una gara del Campionato motociclistico Alpe Adria, trasformando una giornata di sport in un dramma che ha sconvolto l'intero paddock.

Le vittime sono l'austriaco Philipp Steinmayr, 32 anni, e il rumeno Adrian Rus-Sinner, 43 anni. L'incidente è avvenuto nella prova della categoria Stk1000/Sbk. Secondo le ricostruzioni, Steinmayr sarebbe stato costretto a fermarsi in pista a causa di un problema tecnico verificatosi poco dopo il via. In quei concitati istanti è sopraggiunto Rus-Sinner, che non è riuscito a evitare l'impatto.

Per il pilota austriaco non c'è stato nulla da fare: è morto sul luogo dell'incidente. Il quarantatreenne rumeno, invece, è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime, ma è deceduto successivamente a causa delle lesioni riportate. Rus-Sinner era conosciuto anche al di fuori delle competizioni, essendo un apprezzato vlogger seguito da numerosi appassionati delle due ruote.

La gravità dell'accaduto ha spinto gli organizzatori a interrompere il fine settimana di gare. Tutte le competizioni ancora in programma sono state cancellate, comprese le prove della Supersport 300 European Cup, della Supersport 600 European Cup, della Superstock 1000 European Cup e del Women's European Championship.

La conferma ufficiale della tragedia è arrivata attraverso una nota congiunta diffusa dagli enti coinvolti nell'organizzazione dell'evento: "La Federazione Europea di Motociclismo (FIM Europe), l'Unione Motociclistica di Alpe Adria, l'Academy (promotore della competizione), la Federazione Motoristica Rumena, l'Unione Motociclistica Balcanica e l'Autodrom di Brno inviano le loro più sincere condoglianze alle famiglie, agli amici e a tutti coloro che sono vicini ai due atleti".

