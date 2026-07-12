Roberto Vannacci, rivolta contro il generale: "Non c'è democrazia", 600 tessere stracciate

Vannacci, in versione mega direttore naturale della Megaditta di Fantozzi, è impegnato a organizzare - e vi partecipa anche - le Olimpiadi di Futuro Nazionale, il suo partito: in questi giorni, a Sanremo, i futuristi guidati dall’ex generale si sfidano nel nuoto, nella corsa campestre e nella bicicletta. Nelle stesse ore, a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, Futuro Nazionale salta in aria: seicento tesserati, dopo aver accusato «i vertici» – cioè Vannacci e la sua “sporca dozzina” che però è di otto parlamentari – i militanti, dicevamo, hanno stracciato la tessera al grido di «non c’è meritocrazia», e ci sembra strano per un partito che annovera l’ex leghista ed ex forzista Laura Ravetto, una che – alla quinta legislatura – nel giorno dell’assemblea costituente di Futuro Nazionale è salita sul palco brandendo il “Merito”, lo spray che serve a stirare meglio.

LA RIVOLTA

Nel profondo Sud urlano che nel partito non c’è democrazia, che «le nomine sono state imposte dall’alto», ma sarebbe stato bizarro il contrario, in un partito fondato da un generale e amministrato militarmente. Il Corriere della Calabria riporta lo sfogo di alcuni futuristi pentiti poche settimane dopo l’entrata nel futurismo: «Ma dov’è la meritocrazia se la base popolare del movimento non è stata presa in considerazione? Soprattutto in una terra difficile come la Calabria, dove far politica è sempre complicato». E ancora: «È stato un bel sogno, diventato un incubo», spiegano i comitati 144 e 1067, i quali hanno sbaraccato. «La politica dev’essere al servizio del popolo, e non il contrario».