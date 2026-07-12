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Belen Rodriguez, motoscafo e topless: il video piccantissimo fa impazzire i fan

domenica 12 luglio 2026
Belen Rodriguez, motoscafo e topless: il video piccantissimo fa impazzire i fan

2' di lettura

Dopo i guai degli ultimi mesi, un ritorno in grande stile per Belen Rodriguez. Un ritorno, ammettiamolo, piccantissimo. Immagini che mandano in visibilio i fan. La showgirl argentina è tornata protagonista sui social con un filmato destinato a far discutere. Durante una vacanza a Corfù, dove sta trascorrendo alcuni giorni di relax, Belen si è mostrata al comando di un motoscafo in mare aperto. Nel video, condiviso sui suoi profili, appare in topless: una mano sul timone e l'altra a coprire il seno. Quanto basta per scatenare l'entusiasmo dei follower e far impennare visualizzazioni, commenti e like.

Tra le reazioni spicca soprattutto quella dei fan più affezionati, che hanno salutato il ritorno della conduttrice con un messaggio diventato rapidamente virale: "La regina è tornata". Le immagini raccontano una fase molto diversa rispetto a quella vissuta nei mesi scorsi. Rodriguez sembra infatti aver ritrovato leggerezza e tranquillità dopo un periodo complesso, segnato da problemi personali, da un ricovero ospedaliero e dalle discussioni nate attorno alla sua esclusione dalla conduzione dell'Isola dei Famosi.

Nelle scorse settimane era stata la stessa Belen a raccontare il proprio stato d'animo, spiegando di aver attraversato momenti difficili ma di aver finalmente recuperato equilibrio e serenità, con "il cuore contento". Al suo fianco c'è Gaetano Fidanzati, personal trainer con cui la relazione è ormai uscita allo scoperto. I due stanno vivendo una vacanza all'insegna del mare e della complicità, condividendo scorci e momenti della loro quotidianità sull'isola greca. Un'estate che, almeno dalle immagini pubblicate online, sembra segnare per Belen l'inizio di una nuova fase.
 

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belen rodriguez

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