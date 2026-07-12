Enrico Mentana-Francesca Fagnani, come è nato l'amore: il segreto svelato

Insieme dal 2013, Enrico Mentana e Francesca Fagnani rappresentano una delle coppie più solide del panorama mediatico italiano. Uniti da una profonda sintonia professionale e da un’affinità personale cresciuta nel tempo, la loro relazione è il risultato di un corteggiamento paziente e di un incontro apparentemente casuale. Secondo quanto raccontato dalla stessa Fagnani, la scintilla scoccò nel 2013 “in montagna grazie ad amici in comune”, dopo un corteggiamento durato “almeno un anno e mezzo”. Un inizio discreto, lontano dai riflettori, che ha saputo trasformarsi in un legame duraturo e complice, fatto di rispetto reciproco e di una “sana concorrenza” sul lavoro.

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A cementare il rapporto è la passione condivisa per l’informazione. Mentana, storico direttore del TgLa7, e Fagnani, conduttrice del seguitissimo programma Belve, si spalleggiano a vicenda senza invadere i rispettivi spazi professionali. Come ha raccontato con ironia Francesca a Che tempo che fa, “dopo le maratone in tv torna a casa più fresco e carico di prima, con la pelle liscia, mentre dalle vacanze torna distrutto”.

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Dal canto suo, Enrico ha espresso ammirazione per il lavoro della compagna in un’intervista al Corriere: “Guardo Belve, e no non potrei mai essere severo. È una formula molto riuscita e lei si impegna tanto. Lei ha sicuramente più di me la sintonia con un pubblico molto ampio che è diverso dal mio. E poi quando si vive in una coppia sanamente concorrenziale è bene che ognuno faccia il suo, senza interferenze”, conclude Mentana.