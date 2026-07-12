Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Enrico Mentana-Francesca Fagnani, come è nato l'amore: il segreto svelato

domenica 12 luglio 2026
Enrico Mentana-Francesca Fagnani, come è nato l'amore: il segreto svelato

1' di lettura

Insieme dal 2013, Enrico Mentana e Francesca Fagnani rappresentano una delle coppie più solide del panorama mediatico italiano. Uniti da una profonda sintonia professionale e da un’affinità personale cresciuta nel tempo, la loro relazione è il risultato di un corteggiamento paziente e di un incontro apparentemente casuale. Secondo quanto raccontato dalla stessa Fagnani, la scintilla scoccò nel 2013 “in montagna grazie ad amici in comune”, dopo un corteggiamento durato “almeno un anno e mezzo”. Un inizio discreto, lontano dai riflettori, che ha saputo trasformarsi in un legame duraturo e complice, fatto di rispetto reciproco e di una “sana concorrenza” sul lavoro. 

Urbano Cairo, la surreale risposta: "La7 una rete anti-Meloni?"

"La7 non ha mai fatto sconti ai governi. Da quando sono editore ho ricevuto costantemente telefonate da chi governa...

A cementare il rapporto è la passione condivisa per l’informazione. Mentana, storico direttore del TgLa7, e Fagnani, conduttrice del seguitissimo programma Belve, si spalleggiano a vicenda senza invadere i rispettivi spazi professionali. Come ha raccontato con ironia Francesca a Che tempo che fa, “dopo le maratone in tv torna a casa più fresco e carico di prima, con la pelle liscia, mentre dalle vacanze torna distrutto”. 

La7, Cairo avverte Mentana: "Il rinnovo a parole forse no"

"Tv anti-Meloni? Noi siamo una rete che non ha mai fatto sconto a nessun governo". Urbano Cairo torna cos&igra...

Dal canto suo, Enrico ha espresso ammirazione per il lavoro della compagna in un’intervista al Corriere: “Guardo Belve, e no non potrei mai essere severo. È una formula molto riuscita e lei si impegna tanto. Lei ha sicuramente più di me la sintonia con un pubblico molto ampio che è diverso dal mio. E poi quando si vive in una coppia sanamente concorrenziale è bene che ognuno faccia il suo, senza interferenze”, conclude Mentana.

Mentana e Francesca Fagnani in lutto, è morta la cagnolina Bice: "Ne sarebbe felice"

Quando ci lascia un cagnolino che ha vissuto con noi per anni si prova un dolore immenso, indescrivibile. Si fa fatica a...
tag
enrico mentana
francesca fagnani

Segnatevi questa data... Enrico Mentana, addio La7: la clamorosa ipotesi sul futuro di Mitraglietta

Nuova stagione La7, Cairo avverte Mentana: "Il rinnovo a parole forse no"

Addio alla cagnolina Mentana e Francesca Fagnani in lutto, è morta la cagnolina Bice: "Ne sarebbe felice"

ti potrebbero interessare

Belen Rodriguez, motoscafo e topless: il video piccantissimo fa impazzire i fan

Belen Rodriguez, motoscafo e topless: il video piccantissimo fa impazzire i fan

Sarà un'estate calda, ma non c'entra solo Hormuz

Sarà un'estate calda, ma non c'entra solo Hormuz

Claudio Brigliadori
Piero Pelù, delirio sul palco: fa roteare lo scalpo di Donald Trump

Piero Pelù, delirio sul palco: fa roteare lo scalpo di Donald Trump

Report, stop alle repliche? Nessuna censura: ecco perché è giusto

Report, stop alle repliche? Nessuna censura: ecco perché è giusto

Pietro Senaldi