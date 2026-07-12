MotoGp, trionfo in Germania di Marquez davanti a Ogura e Fernandez

Trionfo di Marc Marquez sul tracciato tedesco del Sachsenring, sempre più suo terreno di conquista. Il pilota della Ducati, scattato in pole, domina fin dal primo giro e si impone precedendo il giapponese Ai Ogura e Raul Fernandez, piloti dell'Aprilia Trackhouse. Per Marc Marquez - che ha vinto ieri anche la gara sprint - si tratta della decima vittoria in carriera in top class sul circuito tedesco. Quarto Acosta, poi Martin e Bagnaia. Out Di Giannantonio e Alex Marquez. Assente Bezzecchi, operato alla clavicola. Martin resta in testa alla classifica: +14 su Ogura e +18 su Marc Marquez. Bezzecchi resta staccano di 22 punti dalla vetta. La MotoGP torna a Silverstone nel weekend del 7-9 agosto.