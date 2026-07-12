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MotoGp, trionfo in Germania di Marquez davanti a Ogura e Fernandez

domenica 12 luglio 2026
MotoGp, trionfo in Germania di Marquez davanti a Ogura e Fernandez

1' di lettura

Trionfo di Marc Marquez sul tracciato tedesco del Sachsenring, sempre più suo terreno di conquista. Il pilota della Ducati, scattato in pole, domina fin dal primo giro e si impone precedendo il giapponese Ai Ogura e Raul Fernandez, piloti dell'Aprilia Trackhouse. Per Marc Marquez - che ha vinto ieri anche la gara sprint - si tratta della decima vittoria in carriera in top class sul circuito tedesco. Quarto Acosta, poi Martin e Bagnaia. Out Di Giannantonio e Alex Marquez. Assente Bezzecchi, operato alla clavicola. Martin resta in testa alla classifica: +14 su Ogura e +18 su Marc Marquez. Bezzecchi resta staccano di 22 punti dalla vetta. La MotoGP torna a Silverstone nel weekend del 7-9 agosto.

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