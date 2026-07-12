Sinner-Zverev a Wimbledon, "montepremi mai così ricco": ecco il guadagno monstre del vincitore

Montepremi mai così ricco per Wimbledon 2026 . Chi, tra Jannik Sinner e Alexander Zverev , vincerà il torneo porterà a casa non solo gli oltre 74 milioni di euro di montepremi. Il vincitore del torneo maschile infatti incasserà 4.224.000 euro, la cifra più alta mai messa in palio per il vincitore dei Championships. In ogni caso anche al perdente non andrà male visto che otterrà esattamente la metà: oltre 2 milioni e 100 mila euro.

La cifra e lo spessore di un campione le si vedono soprattutto nella sconfitta. E Novak Djokovic non è solo un ca...

Premi identici per il torneo femminile, vinto da Noskova su Muchova. Ma in palio ci sono soprattutto 2000 punti, che in caso di vittorie renderebbero molto ampio il divario tra Jannik e Zverev, che con la prima finale di Wimbledon della sua carriera sa che da lunedì sarà nuovamente numero 2 della classifica ATP.

Come riporta Agipronews, per l'atto conclusivo dello Slam londinese le quote dei bookmaker premiano nettamente il campione in carica: il bis di Jannik a Wimbledon si gioca infatti a 1,19 su William Hill, contro il 4,30 del tedesco, a caccia del suo secondo Slam consecutivo dopo il trionfo al Roland Garros. L'ultimo precedente a livello Major risale proprio a una finalissima, quella degli Australian Open 2025 vinta con un netto 3-0 da Sinner. Lo stesso risultato esatto in favore dell'azzurro è in pole a 2,28 su 888sport, seguito dal 3-1 a 3,25. Per Zverev – che ha ceduto ben 18 degli ultimi 19 set disputati contro il numero uno del mondo – l'impresa al quinto e decisivo parziale è invece fissata a 8,50.