Vannacci, l'ex consigliere Pasin passato dal Pd a Futuro Nazionale: "Quando gestivo un sexy shop..."

C'è anche Cesare Pasin tra i nuovi "acquisti" di Futuro Nazionale. Un tempo faceva politica con il Partito democratico a Schio, in provincia di Vicenza. Oggi invece è tra gli esponenti cittadini del partito di Roberto Vannacci. Un cambiamento non da poco. Ma l'uomo, ex consigliere comunale e negoziante di 66 anni, giustifica così al Fatto Quotidiano la sua scelta: un tempo era "moderato di sinistra", oggi guarda a destra con i cosiddetti "futuristi".

Eppure Pasin non condivide proprio tutto del partito dell'ex generale: "Quando gestivo un sexy shop ho visto che belle persone ci sono tra etero, omosessuali, bisex e scambisti, da sinistra a destra". Insomma, "non mi sono mai definito un camerata e certi commenti sui gay non mi appartengono".