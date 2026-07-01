Germania, bomba sulla Federcalcio tedesca: scatta l'indagine sui biglietti di Euro 2024

L'inchiesta riguarda un cittadino tedesco di 66 anni e un cittadino francese di 46, sospettati di aver favorito l'assegnazione di migliaia di biglietti e pacchetti di ospitalità a ospiti selezionati, in violazione delle procedure. Gli inquirenti ipotizzano un sistema strutturato di concessione di vantaggi indebiti, con possibili profili di corruzione che potrebbero coinvolgere anche funzionari pubblici. Al centro delle indagini c'è la Euro 2024 GmbH , la società costituita da Dfb e Uefa per organizzare il campionato europeo.

Altra batosta per il calcio tedesco. Dopo l'eliminazione dalla Coppa del Mondo 2026 per mano del Paraguay, la Germania del pallone viene travolta da uno scandalo riguardante i biglietti di Euro 2024 . Questa mattina, 1 luglio, la sede della Federcalcio tedesca (Dfb) a Francoforte è stata perquisita nell'ambito di una vasta indagine sulle presunte irregolarità nella gestione dei biglietti e degli inviti per l'Europeo di due anni fa. Come riportato dalla Bild, oltre 150 investigatori della polizia criminale del Land della Renania Settentrionale-Vestfalia hanno eseguito controlli anche in municipi e amministrazioni delle città che hanno ospitato il torneo.

Il tedesco non è una lingua facile ma Deutschland ist raus lo capiscono tutti. La Germania è uscita con di...

Secondo gli investigatori, il dirigente francese, responsabile dei rapporti con le città ospitanti, avrebbe invitato i responsabili locali degli uffici organizzativi a partite di particolare prestigio. Tra gli episodi contestati figura quello di un ex funzionario del Comune di Gelsenkirchen, che avrebbe ottenuto un beneficio economico di circa 2.400 euro grazie a un invito per la semifinale Spagna-Francia a Monaco di Baviera, comprensivo di viaggio e soggiorno. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti indagini su frode e appropriazione indebita, non lavora più per l'amministrazione comunale. È stata perquisita anche la sua abitazione.

Il cittadino francese, invece, non risulta avere precedenti. Le perquisizioni hanno interessato anche le amministrazioni comunali di Gelsenkirchen, Dortmund, Duesseldorf, Colonia, Amburgo, Berlino, Francoforte, Stoccarda e Monaco, oltre a tre aziende private e alla sede della Dfb. A Lipsia è stato invece notificato un ordine di consegna della documentazione. Gli investigatori dovranno ora accertare se e in quale misura biglietti e inviti siano stati accettati in violazione delle norme.