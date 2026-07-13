Mondiali 2026, Tardelli zittisce Manuela Giugliano: "Tu non li conosci", un caso in Rai

L'Italia ancora una volta è spettatrice di questi Mondiali di calcio ma in tv, opinionista fisso dello speciale Rai, Marco Tardelli è in formato mundial. L'eroe di Spagna 82 la scorsa settimana aveva polemizzato pesantemente con il presidente della Fifa Gianni Infantino e la decisione del giudice sportivo di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogun poche ore prima della sfida degli ottavi tra Usa e Belgio, sentenza arrivata in concomitanza con la telefonata del presidente americano Donald Trump allo stesso Infantino.

Stavolta, invece, a Notti mondiali su Rai 1 l'ex centrocampista della Juventus ha polemizzato con Manuela Giugliano, 28enne star del calcio femminile italiano e capitana della Roma. Il tema è molto tecnico: come fermare Leo Messi.

"La marcatura a uomo io l'ho fatta su grandi giocatori, posso elencarne qualcuno che tu non conosci...", azzarda Tardelli. Cala il gelo in studio, tanto che il conduttore Alessandro Antinelli si sente in dovere di intervenire e puntualizzare: "Lei però gioca in Nazionale...", sottolinea il giornalista, quasi a intendere che Tardelli avesse dato della sprovveduta alla Giugliano.

"E allora? Non ho mica detto niente", si difende Marco. Troppo tardi, perché come sempre il tribunale dei social procede per direttissima ed emette una sentenza di condanna nel giro di pochi secondi. "Tardelli voleva fare il fenomeno e spiegare il calcio a Manuela Giugliano", si legge. "Deve avere rispetto, voleva dare lezioni di tattica alla numero 10 della Roma", e ancora, "questo è mansplaining" o "Tardelli uomo di sport fermo a 30 anni fa".

Qualcuno prova a difenderlo: "Tardelli è testimone della marcatura a uomo di Gentile a Maradona e Zico, non può spiegarlo a una calciatrice?", ma la sensazione è che anche a Mondiali in corso e a pochi giorni dalla semifinale tra Argentina e Inghilterra, la vera passione degli italiani ormai non sia più il pallone, ma la "lotta al patriarcato" anche quando c'entra poco o nulla.