Youtrend, chi vince con la nuova legge elettorali: 4 scenari (e il vero peso di Vannacci)

In base al primo scenario ipotizzato, il centrodestra (compreso FnV) sarebbe la prima coalizione con il 48,5% guadagnando - grazie al premio di maggioranza dello "Stabilicum" - 222 seggi alla Camera e 113 al Senato. E cioè 18 seggi in più alla Camera e 15 in più a Palazzo Madama, che sarebbe quanto il centrodestra avrebbe con il Rosatellum. Il campo largo invece si fermerebbe al 44,7% con 160 seggi alla Camera con lo Stabilicum (anziché 182 del Rosatellum) e 77 al Senato (anziché 93 del Rosatellum).

Youtrend ha confrontato l'attuale sistema elettorale, il cosiddetto Rosatellum , con la versione a oggi nota dello Stabilicum in discussione alla Camera. Vengono così individuati quattro scenari di eventuali alleanze e schieramenti, escludendo variabili ora non valutabili come il "voto utile".

Nel secondo scenario (FnV da solo e i due partiti centristi nel campo largo), i progressisti totalizzerebbero il 44,7% con 222 seggi a Montecitorio (rispetto a 201 dell'attuale legge) e 112 al Senato (rispetto a 105) mentre il centrodestra nel formato attuale sarebbe al 42,3% con 141 seggi alla Camera (sarebbero 169 con il Rosatellum) e 68 al Senato (ora 79).

Gli altri due scenari prevedono l'ipotesi di FnV nel centrodestra oppure in solitaria ma con Iv e +Europa in uno schieramento di centro e in entrambi i casi vedrebbero in testa il centrodestra al 48,5% accogliendo Vannacci o al 42,3 senza il suo partito ma staccato di un punto dal fronte Pd-M5s e Avs.