Sondaggio Swg per Mentana: Schlein e Conte, ecco l'effetto del comizio-disastro

Niente da fare per Elly Schlein e Giuseppe Conte: nonostante i loro sforzi, Partito democratico e Movimento 5 Stelle continuano a perdere terreno nei confronti di Fratelli d'Italia e del centrodestra. E forse dietro ai dati del sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana di oggi, lunedì 13 luglio, c'è anche il riflesso del deprimente comizio unitario del campo largo andato in scena lo scorso fine settimana a Napoli.

Un comizio passato attraverso contestazioni feroci, risse, insulti e addirittura una occupazione di palco. Altro che rampa di lancio, insomma: l'immagine di un centrosinistra incapace di dimostrarsi unito evidentemente è rimasto negli occhi e nella testa degli intervistati.

Eccoli, allora, i dati: cresce FdI, con il partito della premier Giorgia Meloni che guadagna in una settimana lo 0,1 per cento, arrivando al 27,2 per cento. Un'inezia che però conferma un trend consolidato. Salgono di 0,3 punti anche Forza Italia di Antonio Tajani e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, una equivalenza significativa: si tratta, infatti, dei due "estremi" della coalizione di centrodestra, con il ministro degli Esteri che guarda al centro e il generale che "tira" verso destra. Forza Italia è data al 7,7%, Futuro Nazionale al 6,3. Dietro di loro la Lega, al 5,4% e in calo dello 0,2.

A sinistra, come detto, perdono sia Pd sia M5s, ed entrambi dello 0,2. (+0,3%). I dem sono al 21,3%, i pentastellati al 12,9. E perdono anche Fratoianni e Bonelli: Alleanza Verdi Sinistra cede infatti lo 0,2 e scende al 6,4. Alle loro spalle, ecco i "cespugli": Azione di Carlo Calenda al 3,5% (+0,1), Italia Viva di Matteo Renzi stabile al 2,5, +Europa all'1,3 (-0,1), Noi Moderati (1,1) e Avanti Psi (1%) senza variazione alcuna.