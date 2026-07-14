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Jannik Sinner, una serata pazzesca: "Niente domande, sono brillo..."

martedì 14 luglio 2026
Jannik Sinner, una serata pazzesca: "Niente domande, sono brillo..."

1' di lettura

Una pazza serata, quella di Jannik Sinner. Dopo la festa in campo contro Sascha Zverev, il numero 1 al mondo ha fatto si è concesso dei simpatici "bagordi" mettendo a ferro e fuoco il Galà di Wimbledon insieme al suo scatenatissimo staff e alla fidanzata Laila Hasanovic e il fratello Mark. 

La prima esilarante occasione è il tradizionale ballo di coppia tra il vincitore del tabellone maschile e la regina del tabellone femminile. Quest'anno è toccato alla povera ceca Linda Noskova, che come capitato a Iga Swiatek nel 2025, finire tra le incerte grinfie di Jannik, non certo un ballerino provetto. Anzi. Tra un passo a due e un accenno goffo di piroetta, Sinner e Noskova hanno danzato tra le risate degli spettatori. 

Per l'altoatesino, però, le sofferenze non erano ancora finite. Il presentatore della serata gli mette il microfono davanti al naso e Janni, visibilmente "sconvolto", si premura di mettere in chiaro una cosa: "Non farmi domande difficili: sono brillo". Altre grasse risate dei presenti. A divertirsi di più, però, pare essere stato coach Simone Vagnozzi, che insieme a Darren Cahill e agli altri collaboratori tecnici ha presenziato vestito in smoking, concedendosi una meritatissima night out. Per progettare l'immediato futuro, da Cincinnati agli Us Open, ci sarà tempo. 

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