Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Mamma Siglinde

Il termometro di Jannik Sinner? La madre: basta guardarla per capire come va l'impresa. L'elogio a una figura che resta sempre un passo indietro
di Lucia Espositomartedì 14 luglio 2026
Mamma Siglinde

1' di lettura

Mamma Siglinde è il termometro delle partite di Jannik, basta guardarla per capire come va l’impresa. Si copre il volto, si morde le labbra, strabuzza gli occhi, esulta, si dispera. A volte non regge, si alza e se ne va. Dietro gli scambi con l’avversario, Sinner gioca anche una partita emotiva con lei. E come se ad ogni colpo lanciasse a sua mamma i moti dell’anima e se ne liberasse. Siglinde esprime l’ansia, la fatica, lo stress, la delusione e la gioia del figlio che in campo resta lucido, concentrato, imperturbabile.

Non è ingombrante. Sempre un passo indietro, a sostenerlo quando cade, a difenderlo quando gli chiedono troppo o quando il mito si infrange mostrando le sue crepe. «Auguro a tutti di avere dei genitori come i miei che non mi hanno mai messo sotto pressione» ha detto Jannik che rende facile l’impossibile. Quando domenica sera batte Zverev, dedica la vittoria alla madre: «L’ho vista uscire un paio di volte per la tensione...». Siglinde lascia la tribuna, il suo cuore va più veloce della pallina. Perché mentre tutti guardano il campione, lei vede suo figlio.

tag
siglinde sinner
jannik sinner

Inarrestabile Jannik Sinner, l'azzurro più forte di sempre (a nemmeno 25 anni)

Ko in finale Zverev, quelle strane parole: "Jannik, non mi piaci più tanto"

Wimbledon Jannik Sinner e i toilet break: "Una routine molto precisa. Ma non parliamo dei referti medici"

ti potrebbero interessare

Mondiali 2026, l'invasione di Napoleone e le Malvinas insanguinate: semifinali sature di storia

Mondiali 2026, l'invasione di Napoleone e le Malvinas insanguinate: semifinali sature di storia

Daniele Dell'Orco
Jannik Sinner, l'azzurro più forte di sempre (a nemmeno 25 anni)

Jannik Sinner, l'azzurro più forte di sempre (a nemmeno 25 anni)

Claudio Savelli
Quel Pep Guardiola di mezza estate per un'Italia che sa ancora sognare

Quel Pep Guardiola di mezza estate per un'Italia che sa ancora sognare

Tommaso Lorenzini
Zverev, quelle strane parole: "Jannik, non mi piaci più tanto"

Zverev, quelle strane parole: "Jannik, non mi piaci più tanto"

Lorenzo Pastuglia