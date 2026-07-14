Juventus, tira una brutta aria: che cosa trapela dalla Continassa

Inizia la stagione delle grandi di serie A con i test e le parole dei protagonisti, più vecchi che nuovi dal momento che le manovre di mercato sono piuttosto tardive, complici i prezzi folli segnalati da Marotta e Carnevali e il Mondiale che sposta tutto un po’ più in là. Gli allenatori si adattano, coccolando chi c’è. Lo fa Chivu che cita «il blocco storico di campioni» da cui l’Inter riparte con «il sogno di fare meglio in Champions League», lo fa Amorim che si fa riprendere a Milanello mentre dice ai suoi nuovi giocatori «vi difenderò, se avrete ragione». I presidenti o patron, che dir si voglia, di Inter e Milan inaugurano la stagione con le parole e la presenza fisica rispettivamente ad Appiano e Milanello. Le parole chiave sono diverse. Per Marotta viene espressa e ripetuta più volte in conferenza: «Motivazione». L’obiettivo è che il gruppo non sia sazio dopo i due titoli della scorsa stagione, il rischio è quella che il presidente definisce «la sindrome della vittoria».

La dirigenza vuole che si punti in alto a prescindere dal mercato, quindi ai titoli in Italia e a «fare meglio in Champions». Chivu fa sua la parola chiave, dicendo che «bisogna ritrovarla subito e aggiungere qualcosa in più perché l’entusiasmo non basta mai». Nella rosa non ci sarà Khalaili: Marotta annuncia infatti che il Coni non ha concesso l’idoneità sportiva al 21enne israeliano, spiegando che questo non dipende dal club ma dalle leggi italiane, dunque l’operazione con l’Union Saint-Gilloise si annulla. Il ragazzo ha condiviso su Instagram una storia in cui è in ginocchio dopo aver segnato un gol con questo messaggio: «Può darsi che detestiate qualcosa mentre invece è un bene per voi. E può darsi che amiate qualcosa mentre invece è un male per voi». Ora l’Inter dovrà trovare una nuova alternativa sulla destra dopo gli sfortunati epiloghi con Palestra («Avevamo raggiunto l’accordo con l’Atalanta, poi il giocatore legittimamente è venuto meno a un impegno verbale preso con noi e il suo agente avrebbe potuto avere un ruolo più consistente nel dargli indicazioni», spiega Marotta) e Khalaili, mentre Chivu dice di «avere questa pazza idea di Diouf come esterno».